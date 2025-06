Coup de tonnerre à Marseille : 32 millions d’euros pour recruter Lang et Bakker et viser haut en Ligue des champions avec l’OM

EN BREF ⚽ L’Olympique de Marseille consacre 32 millions d’euros pour recruter Noa Lang et Mitchel Bakker.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce prometteur et ambitieux, avec des objectifs clairement définis pour la prochaine saison européenne. Sous la direction de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia, le club phocéen entend renforcer son effectif afin de ne plus se contenter de figurer en Europe. Ces ambitions se traduisent par une enveloppe financière allouée à l’acquisition de joueurs de premier plan. Deux noms retiennent particulièrement l’attention : Noa Lang et Mitchel Bakker. Ces joueurs, respectivement ailier au PSV Eindhoven et défenseur à l’Atalanta, sont au cœur des plans du coach Roberto De Zerbi pour un OM plus compétitif en Ligue des champions.

Des ambitions européennes affirmées

Avec la récente officialisation de l’arrivée de Conrad Jaden Egan-Riley, l’Olympique de Marseille montre déjà une volonté claire de renforcer son effectif. Cependant, ce ne sont pas les seuls renforts envisagés par le club. Les dirigeants marseillais ont décidé de consacrer une enveloppe conséquente de 32 millions d’euros pour l’acquisition de deux talents prometteurs : Noa Lang et Mitchel Bakker. Ces joueurs ont été identifiés comme des éléments clés pour renforcer les secteurs offensif et défensif de l’équipe. Leur arrivée permettrait à l’OM d’afficher un visage plus conquérant sur la scène européenne, en particulier en Ligue des champions.

Roberto De Zerbi, entraîneur italien de l’OM, voit en ces deux joueurs des pièces maîtresses de son projet pour le club. L’entraîneur souhaite en effet modeler une équipe qui ne se contente pas de participer aux compétitions européennes, mais qui en devient un acteur majeur. L’attractivité du projet marseillais semble séduire les joueurs ciblés, dont l’entourage serait favorable à une signature au Vélodrome.

Les enjeux du transfert de Noa Lang

Noa Lang, ailier talentueux du PSV Eindhoven, est l’une des priorités du mercato marseillais. Sa technique et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses font de lui un atout de choix pour l’OM. Cependant, l’opération s’annonce complexe en raison de la concurrence. En effet, le club italien de Naples est également sur les rangs pour s’attacher les services du jeune néerlandais. Cette rivalité pourrait faire monter les enchères et compliquer le transfert.

Pour convaincre le PSV Eindhoven, Pablo Longoria pourrait envisager des solutions alternatives, telles que l’inclusion d’un joueur marseillais dans la transaction. Cette stratégie pourrait permettre à l’OM de se démarquer dans les négociations. Quoi qu’il en soit, l’objectif de Marseille est clair : sécuriser la signature de Lang pour renforcer son secteur offensif et augmenter ses chances de succès sur la scène européenne.

Mitchel Bakker, la solidité défensive recherchée

Mitchel Bakker, défenseur de l’Atalanta, représente une autre cible de choix pour l’OM. Connu pour sa solidité et sa polyvalence, Bakker apporterait une stabilité précieuse à la défense marseillaise. Son expérience en Serie A et ses qualités de défenseur moderne en font un candidat idéal pour renforcer l’arrière-garde de l’équipe.

La volonté de Roberto De Zerbi de construire une défense robuste est un élément central de sa stratégie. L’arrivée de Bakker pourrait permettre à l’OM de mieux résister aux assauts des grandes équipes européennes, tout en lançant des contre-attaques rapides et efficaces. Les discussions avec l’Atalanta sont bien avancées, et l’entourage du joueur semble ouvert à l’idée d’un transfert vers la Canebière. Ce renfort défensif serait une étape cruciale pour un OM ambitieux.

Les défis du marché des transferts

Le marché des transferts est un terrain de jeu complexe où chaque décision peut avoir un impact significatif sur l’avenir d’un club. Pour l’Olympique de Marseille, le défi est de taille : attirer des joueurs de qualité tout en gérant les contraintes financières et la concurrence. Pablo Longoria et Mehdi Benatia doivent naviguer avec précision dans cet environnement, en équilibrant ambition et faisabilité.

La stratégie adoptée par l’OM, consistant à cibler des joueurs prometteurs et à utiliser les ressources disponibles de manière judicieuse, pourrait s’avérer payante. Cependant, le temps presse et la concurrence est féroce. Chaque décision compte, et le mercato estival pourrait bien déterminer les succès futurs de l’OM sur la scène européenne. Face à ces enjeux, quelles stratégies les dirigeants marseillais déploieront-ils pour transformer leurs ambitions en réalité concrète ?

