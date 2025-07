« C’est du jamais-vu ! » : l’OM valide le transfert mais le salaire mirobolant bloque encore ce dossier brûlant du mercato à Marseille

EN BREF ⚽ L’OM négocie le transfert d’Ismaël Bennacer, mais le salaire reste un obstacle majeur.

reste un obstacle majeur. Le montant du transfert à 12 millions d’euros est accepté, mais le revenu annuel de 4 millions d’euros pose problème.

est accepté, mais le revenu annuel de pose problème. Roberto De Zerbi, pas entièrement convaincu par la performance de Bennacer, influence les discussions.

La concurrence de l’Arabie Saoudite, prête à offrir un salaire supérieur, complique les négociations.

La période estivale est souvent synonyme d’excitation et d’attentes pour les amateurs de football, et cette année, le mercato de l’Olympique de Marseille ne déroge pas à la règle. L’OM est actuellement en discussions pour l’acquisition définitive d’Ismaël Bennacer, un joueur qui a récemment été prêté au club. Si le montant du transfert semble avoir été fixé à 12 millions d’euros, le salaire de l’international algérien reste un point de friction. Avec un revenu net annuel de 4 millions d’euros, Bennacer représente un investissement conséquent. Ce dossier complexe suscite non seulement l’intérêt des supporters, mais également celui d’autres clubs, notamment en Arabie Saoudite, prêts à offrir une rémunération plus généreuse.

Les enjeux financiers du transfert

Le transfert d’Ismaël Bennacer vers l’OM est un sujet épineux qui met en exergue les défis financiers auxquels le club est confronté. La somme de 12 millions d’euros pour assurer son transfert définitif ne constitue pas un obstacle, mais c’est bien le salaire qui pose problème. Avec un revenu de 4 millions d’euros par an, Bennacer serait l’un des joueurs les mieux payés du club. Cette situation pourrait déséquilibrer la grille salariale de l’équipe, créant des tensions potentielles au sein du vestiaire. Pour l’OM, il est crucial de maintenir un équilibre financier tout en attirant des talents capables de renforcer l’équipe. Les négociations salariales sont donc au cœur des discussions, et trouver un compromis s’avère essentiel pour la réussite de ce transfert.

L’avis de Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, joue un rôle clé dans cette affaire. Son évaluation de la performance de Bennacer lors de son prêt a un impact direct sur les négociations. Bien que Bennacer ait montré des qualités indéniables sur le terrain, De Zerbi n’a pas été totalement convaincu par son rendement. Cette évaluation tempérée pourrait inciter le club à revoir à la baisse ses attentes et ses offres financières. De Zerbi cherche à construire une équipe harmonieuse, et l’ajout de Bennacer doit contribuer positivement à cette dynamique. L’avis de l’entraîneur est donc déterminant dans la décision finale du club concernant ce transfert.

L’influence du marché international

La situation contractuelle de Bennacer ne se joue pas uniquement entre l’OM et le joueur. Le marché international, et notamment l’intérêt croissant de l’Arabie Saoudite, complique encore la donne. Les clubs saoudiens, avec leur capacité financière impressionnante, sont prêts à offrir des salaires bien supérieurs à ceux proposés par l’OM. Cette concurrence internationale oblige le club marseillais à revoir sa stratégie et à se montrer plus flexible dans ses négociations. Pour Bennacer, cette situation est également à double tranchant : d’un côté, il a la possibilité de rejoindre une ligue européenne prestigieuse, de l’autre, l’attrait financier des offres saoudiennes est indéniable.

Stratégies pour un compromis

Dans cette affaire complexe, plusieurs stratégies peuvent être envisagées pour parvenir à un compromis. Une restructuration du salaire, avec des bonus de performance, pourrait être une solution pour satisfaire les exigences de Bennacer tout en respectant les contraintes budgétaires de l’OM. Une autre option serait de chercher des sponsors ou des partenariats capables de financer une partie du salaire. L’objectif est de sécuriser un joueur talentueux tout en préservant l’équilibre économique du club. Dans ce contexte, la capacité de négociation des dirigeants marseillais sera déterminante pour conclure cette opération de manière satisfaisante.

Le futur d’Ismaël Bennacer à l’Olympique de Marseille est encore incertain, et les prochains jours seront décisifs pour l’aboutissement de ce transfert. Les enjeux financiers, l’avis de l’entraîneur, et la pression du marché international sont autant de facteurs qui influencent cette décision complexe. Face à ces défis, l’OM doit trouver les moyens de convaincre Bennacer tout en restant fidèle à sa politique économique. Quel compromis le club marseillais sera-t-il prêt à accepter pour s’assurer les services de ce milieu de terrain prometteur ?

Cet article s’appuie sur des sources vérifiées et l’assistance de technologies éditoriales.

