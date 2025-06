Ce pactole de 37,5 millions d’euros propulse l’OM vers une nouvelle dimension en un mercato sensationnel

EN BREF ⚽ L’OM conclut un transfert record de 37,5 millions d’euros avec l’Inter Milan pour Luis Henrique.

Le marché des transferts estival 2025 démarre avec éclat pour l’Olympique de Marseille. Après des semaines de discussions intenses, le club phocéen a conclu un accord remarquable avec l’Inter Milan pour le transfert de Luis Henrique. Ce jeune ailier brésilien, ayant retrouvé sa forme optimale cette saison, était dans le viseur de plusieurs clubs européens. Toutefois, c’est l’Inter Milan qui a réussi à s’attacher ses services pour une somme totale de 25 millions d’euros, incluant les bonus. Ce montant répond parfaitement aux attentes de l’OM, qui réalise ainsi une opération financière très avantageuse. Marseille peut se réjouir d’un tel succès en début de mercato.

Un coup XXL pour lancer le mercato

L’Inter Milan ne ménage pas ses efforts pour s’offrir les talents de Luis Henrique. En plus des 25 millions d’euros du transfert, le club italien s’engage à verser un salaire annuel de 2,5 millions d’euros sur cinq ans, portant la transaction totale à 37,5 millions d’euros. Ce chiffre astronomique témoigne de la valeur que le joueur a su retrouver sur le marché des transferts. Pour l’OM, cette vente est un véritable coup de maître. Elle prouve la capacité du club à valoriser les talents, même ceux qui ont été un temps considérés comme des paris risqués. Cette transaction prestigieuse reflète aussi la stratégie audacieuse de Pablo Longoria, le président marseillais, qui entend marquer les esprits dès l’ouverture du mercato. L’OM se montre ainsi résolu à imposer ses conditions sur le marché.

L’OM envoie un message au marché

La vente record de Luis Henrique constitue un signal fort pour les autres clubs européens : l’OM n’a plus l’intention de se séparer de ses talents à moindre coût. En renforçant sa trésorerie, le club se place en position de force pour attirer de nouveaux joueurs. Roberto De Zerbi, l’entraîneur en place, dispose désormais de ressources pour composer une équipe compétitive sur tous les fronts. Cette transaction réussie offre à Marseille les moyens de ses ambitions, et annonce un été de transferts potentiellement spectaculaire. Les supporters de l’OM peuvent s’attendre à de nouveaux mouvements stratégiques qui pourraient bien rehausser le niveau de l’équipe.

Les perspectives financières de l’OM

Grâce à cette vente, l’OM voit ses perspectives financières s’éclaircir. Le revenu généré par le transfert de Luis Henrique permet au club d’envisager des investissements ciblés pour renforcer l’effectif. Avec une telle manne financière, l’OM peut viser des joueurs de haut calibre, susceptibles de faire la différence lors des compétitions nationales et européennes. Ce nouvel élan financier pourrait également permettre à l’OM d’améliorer ses infrastructures et d’investir dans son centre de formation, consolidant ainsi sa position à long terme dans le paysage du football européen. Le club phocéen se dote ainsi d’atouts considérables pour rivaliser avec les plus grands.

Les ambitions marseillaises pour la saison à venir

Avec l’augmentation de ses ressources financières, l’OM ne cache plus ses ambitions pour la saison prochaine. Le club vise une place en Ligue des Champions, et ce transfert réussi donne le ton des ambitions marseillaises. Roberto De Zerbi a déjà identifié plusieurs cibles potentielles pour renforcer son effectif, et l’OM compte bien jouer un rôle de premier plan sur la scène européenne. Cette vente de Luis Henrique n’est que le début d’un été qui s’annonce riche en mouvements. Les supporters marseillais peuvent donc envisager la saison à venir avec optimisme.

Alors que le mercato commence à peine, l’Olympique de Marseille a déjà posé les bases d’un été prometteur. Avec la vente de Luis Henrique, le club phocéen démontre sa détermination à se hisser parmi l’élite du football européen. Comment cette stratégie audacieuse se traduira-t-elle sur le terrain pour l’OM lors de la saison prochaine ? Les performances à venir confirmeront-elles les espoirs placés en cette nouvelle ère de prospérité sportive et économique ?

