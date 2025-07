« Ce choix inattendu choque tout le monde » : Roberto De Zerbi bouleverse l’OM avec un onze classique contre Gérone lors de l’amical crucial de la saison

EN BREF ⚽ L’OM se prépare face à Gérone après avoir défié des équipes belges et néerlandaises.

L’Olympique de Marseille (OM) continue sa préparation estivale avec un enchaînement de matches amicaux qui révèlent les stratégies et choix tactiques de leur entraîneur, Roberto De Zerbi. Après avoir affronté des équipes diverses telles que l’Excelsior Maassluis des Pays-Bas et l’Olympic Charleroi de Belgique, l’OM se prépare à rencontrer Gérone, équipe espagnole, dans le cadre enchanteur du stade de la Fédération andorrane de football à Encamp. Ce match s’inscrit dans une série de confrontations permettant de tester et de consolider l’effectif marseillais en vue de la saison à venir.

Un onze de départ inchangé pour affirmer la stabilité

Roberto De Zerbi semble avoir trouvé la formule gagnante pour son équipe. Pour ce match contre Gérone, il a décidé de reconduire le même onze de départ que celui aligné lors du premier match amical. Ce choix montre une volonté de stabiliser les performances de l’équipe avant le début officiel de la saison. Facundo Medina et Leonardo Balerdi forment ainsi une charnière centrale solide, un duo prometteur au cœur de la défense marseillaise.

Dans l’entrejeu, la paire composée d’Angel Gomes et de Pierre-Emile Hojbjerg est reconduite, apportant à la fois technicité et rigueur tactique. Cette association est cruciale pour assurer la transition rapide entre la défense et l’attaque, un aspect du jeu sur lequel De Zerbi semble insister. En soutien de l’attaque, Adrien Rabiot occupe une position avancée, jouant un rôle essentiel pour alimenter Amine Gouiri, l’élément moteur de l’offensive olympienne.

Les choix tactiques de Roberto De Zerbi

Le choix de Roberto De Zerbi de maintenir un onze stable n’est pas anodin. Cela témoigne de son désir de renforcer les automatismes entre les joueurs. La stabilité du onze de départ est souvent synonyme de confiance de l’entraîneur dans ses joueurs clés. En optant pour une charnière centrale expérimentée et un milieu de terrain équilibré, De Zerbi semble privilégier la solidité défensive et la fluidité du jeu.

De Zerbi a également misé sur des joueurs polyvalents capables de s’adapter à différentes situations de jeu. Par exemple, Gomes et Hojbjerg peuvent à la fois défendre et relancer efficacement, alors que Rabiot offre une option supplémentaire en attaque. Cette approche tactique montre la volonté de l’entraîneur de s’assurer que son équipe peut s’adapter aux défis que chaque adversaire présente.

Les remplaçants, une profondeur d’effectif stratégique

Avoir un banc de qualité est indispensable pour toute équipe aspirant à des performances élevées sur plusieurs compétitions, et l’OM ne fait pas exception. Les remplaçants choisis par De Zerbi pour ce match amical contre Gérone comprennent des joueurs talentueux prêts à saisir leur chance. Parmi eux, Lirola et Kondogbia offrent des solutions de rechange intéressantes, apportant de la fraîcheur et de l’énergie en cours de match.

De plus, la présence de jeunes talents comme Nadir et Bakola sur le banc souligne l’engagement du club à intégrer progressivement de nouveaux joueurs dans l’équipe première. Cette politique de rotation permet non seulement de reposer les cadres de l’équipe mais aussi de donner du temps de jeu aux jeunes espoirs, crucial pour leur développement et pour assurer l’avenir du club.

Le défi de Gérone, un test révélateur

La confrontation face à Gérone représente un défi de taille pour l’OM. Ce match permettra de jauger l’efficacité de la préparation estivale et de mettre à l’épreuve les choix tactiques de De Zerbi. Gérone, connue pour son jeu technique et rapide, sera un adversaire idéal pour évaluer la robustesse défensive de l’OM et la capacité de ses milieux à gérer la pression.

Ce test contre une équipe espagnole bien rodée aidera également à évaluer l’état de forme des attaquants marseillais. Amine Gouiri, en particulier, sera observé de près pour sa capacité à convertir les occasions en buts. *La performance de l’équipe dans ce match pourrait donner des indications précieuses sur les ajustements nécessaires avant le début de la saison.*

La préparation de l’OM pour la saison à venir semble bien avancée, avec des bases solides posées par Roberto De Zerbi. L’enjeu principal reste de savoir comment ces choix tactiques et cette préparation se traduiront en performance lors des compétitions officielles. Quelle surprise nous réserve encore l’OM avant le début de la saison?

