Zinedine Zidane va prendre la parole dans quelques jours !

Ses mots valent toujours de l’or. Mais encore plus en ce mercato estival d’anthologie où son nom revient avec insistance du côté du PSG. Heureux hasard, Zinedine Zidane va prochainement s’exprimer à la télévision…

Après le feuilleton Mbappé, place à la série à suspens « Zidane ». Le PSG a fait de la légende française sa priorité absolue. Après avoir entrepris les démarches pour se séparer de Mauricio Pochettino – un départ qui devrait coûter près de 15 millions d’euros, tout de même – les Qataris rêvent de faire asseoir l’homme aux trois Ligues des Champions sur son banc. Mais visiblement, le dossier est complexe. Chaque jour apporte son lot d’informations. Souvent contradictoires… Un jour c’est fait, le lendemain Zidane ne viendra jamais. Un interminable roman du mercato qui tient en haleine l’ensemble des supporters du PSG. Et même bien au-delà.

Zidane a refusé les avances du PSG cette semaine. Il n’y a aucun accord contrairement à ce qui a été dit. Le Qatar n’abandonne pas (c’est la priorité absolue), mais le temps presse. Le club a convenu de bouger cette semaine pour le coach, et Campos pousse toujours pour Galtier. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 12, 2022

Zidane sur TF1

Combien de temps ce suspens insoutenable va-t-il encore durer ? Difficile à dire. Mais avec le départ de Mauricio Pochettino, qui devrait être officialisé dans les jours à venir, il semble que Paris souhaite mettre un coup d’accélérateur. De plus, la reprise de l’entraînement prévue au 4 juillet ne pourra pas se faire sans le nouveau coach, ça n’a pas de sens. Il est donc raisonnable de penser que l’heureux élu sera officialisé sous deux semaines. Trois, grand maximum… Mais il n’est pas impossible que le suspens dure moins longtemps. En effet, ce dimanche, l’émission phare de TF1, Téléfoot, reçoit un invité d’honneur pas comme les autres : Zinedine Zidane ! A l’approche de ses 50 ans, Zizou a répondu à l’invitation de TF1 et sera donc présent pour répondre aux questions de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Comment imaginer que le sujet PSG ne sera pas abordé… ?

🚨 ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL ! Dimanche prochain, à quelques jours de ses 50 ans, Zinédine Zidane est dans Téléfoot ! Un Grand Format IMMANQUABLE de @YassinNfaoui et @BarniaudSeb, à découvrir dans le dernier Téléfoot de la saison 🔥 pic.twitter.com/1Qdza9tJuR — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 12, 2022

La fin du suspense est proche

Cette prise de parole en public pourrait clairement sceller le feuilleton Zidane. Soit il ouvre la porte au PSG et cela donnera une indication claire sur la suite du dossier. Soit il la ferme et les supporters parisiens pourront dire adieu à leur rêve. Dans ce scénario, le plan B porte le nom de Christophe Galtier. Le candidat de Luis Campos, le nouveau conseiller du président qui prend les fonctions de Leonardo, est sur le départ à Nice. Et les dirigeants niçois ont déjà ouvert la porte : « J’ai lu que Paris serait intéressé mais, pour le moment, ce n’est pas le cas. Paris fait partie des clubs ultimes, comme le Real Madrid, le Barça… Même si on grandit, on reste Nice et on ne pourra pas lutter. Si Paris vient le chercher, c’est qu’on ne s’est pas trompé autant que ça. Mais plus les jours passent et plus ce sera compliqué pour le PSG car on a une saison à préparer.

Il va falloir que ça évolue rapidement ».

Zidane ou Galtier ? Les supporters du PSG ont une nette préférence. Et il y a fort à parier qu’ils seront très nombreux dimanche, 11h, devant TF1. Après la séquence émotion des 50 ans du taulier, l’heure des questions / réponses arrivera. Et le sujet du PSG sera obligatoirement au menu de l’interview. Comme le dit si bien Monsieur Drucker : Vivement Dimanche !