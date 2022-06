Zidane et le PSG à l’origine d’un très gros clash sur Twitter, sortez les pop-corn !

Difficile de trouver débat plus passionné que le sujet Zidane au PSG en ce moment. Sur la toile, les polémiques fleurissent quotidiennement et un clash vient même d’éclater sur la plateforme Twitter. Du croustillant à tous les étages !

Pour beaucoup d’adeptes des réseaux sociaux, Twitter a des allures de ring de boxe. Et certains n’hésitent pas à sortir les coups pour défendre une position, un avis ou même défendre un petit camarade. L’oiseau bleu est même devenu une référence dans le domaine et les plus beaux clashs démarrent souvent par tweets interposés… Dernière illustration en date, autour du sujet phare des dernières semaines : Zidane au PSG ! La planète est divisée en deux camps. Ceux qui pensent que le Marseillais ne signera jamais à Paris. Et ceux qui sont certains que Doha peut réaliser un nouvel exploit, après Mbappé, en installant Zizou sur leur banc de touche. Et chacun des camps vient de trouver son représentant !

« Sabripsgourien » contre Romain Molina, le clash !

Dans le coin gauche du ring, on retrouve la nouvelle coqueluche des supporters du PSG. Celui qui se définit comme « égérie urbaine du PSG » porte le nom de Sabri. Son pseudo : « Sabripsgourien ». A son actif, ces dernières semaines, des prises de position en faveur d’une prolongation de Kylian Mbappé. Pendant que tous les médias envoyaient le Français au Real Madrid, Sabripsgourien soutenait bec et ongle que Paris avait ses chances et qu’une surprise était à prévoir. Et elle a eu lieu ! Galvanisé par ce succès, « l’insider » a repris son flambeau pour partir cette fois en conquête du dossier Zidane. Selon lui, le champion du monde 1998 va être le nouvel entraîneur du PSG, en lieu et place de Mauricio Pochettino. Aucun doute là-dessus, Sabri est sûr de son fait.

Mais un journaliste, lui-aussi réputé sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, vient de relever le gant. Il s’appelle Romain Molina et a construit sa notoriété autour d’enquêtes plus ou moins célèbres. Mais certaines ont eu le mérite d’ouvrir des affaires judiciaires et de condamner des criminels, notamment sexuels (Haïti). Souvent bien informé sur les dossiers de l’ombre, Romain Molina a publié des informations précises sur le dossier Zidane : « Zidane a refusé les avances du PSG cette semaine. Il n’y a aucun accord contrairement à ce qui a été dit. Le Qatar n’abandonne pas (c’est la priorité absolue), mais le temps presse. Le club a convenu de bouger cette semaine pour le coach, et Campos pousse toujours pour Galtier ». Début du premier round.

Zidane a refusé les avances du PSG cette semaine. Il n’y a aucun accord contrairement à ce qui a été dit. Le Qatar n’abandonne pas (c’est la priorité absolue), mais le temps presse. Le club a convenu de bouger cette semaine pour le coach, et Campos pousse toujours pour Galtier. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 12, 2022

« La bise à Nasser »

En allumant la première mèche, Romain Molina ne s’attendait peut-être pas à un tel embrasement. C’était sans compter sur le porte-parole de « Zidane à Paris », qui lui a répondu du tac au tac (merci de mettre de côté l’orthographe pendant quelques secondes pour les plus à cheval sur le sujet) : « Ptdrrr Romain Molina va te couché… le Qatar n’abandonne pas tu pense que les qataris vont lui courir après pendant tout ce temps si Zidane aurait fermé la porte directement lol vous êtes complètement taré ici ». Début du deuxième round… La passe d’arme commence, pour le plus grand bonheur des internautes de la twittosphère, tout heureux de pouvoir assister au duel « zidanesque ». Et pour le coup, la réponse de Romain Molina vaut le détour. Une réponse en attaque, ciblée : « Sabri, tu veux que je parle de ton arrangement et de l’argent que tu as reçu du club ? Vu que tu t’en vantais en privé, mais qu’en public tu te la joues simple supporter indépendant. Je demande, c’est tout, il n’y a rien de méchant.

La bise à Nasser ».

Sabri, tu veux que je parle de ton arrangement et de l’argent que tu as reçu du club ? Vu que tu t’en vantais en privé, mais qu’en public tu te la joues simple supporter indépendant. Je demande, c’est tout, il n’y a rien de méchant. La bise à Nasser. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 12, 2022

On vous laisse suivre la suite du clash sur Twitter et les nombreux échanges associés. Mais clairement, l’oiseau bleu est coupé en deux. Pro-Sabri ou Pro-Molina. Et vous, de quel côté êtes-vous ?