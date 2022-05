Zidane, Conte, Conceiçao… Une très grosse surprise à venir sur le banc du PSG !

Après une bien triste saison, Mauricio Pochettino est en sursis du côté du PSG. Malgré son contrat qui dure jusqu’en juin 2023, difficile d’imaginer l’Argentin à la tête de l’équipe la saison prochaine. Pour autant, un incroyable scénario pourrait se dessiner.

Éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a tenté de se consoler avec un dixième titre de champion de France. Un maigre lot de consolation pour cette équipe programmée pour tout gagner. Et au manque de résultat s’ajoute surtout un fond de jeu plus qu’insuffisant. Malgré les stars et le talent à chaque secteur de jeu, Paris propose des copies souvent ternes, sans grande idée. Un bilan bien maigre pour Mauricio Pochettino, en sursis.

Ses chances de rester cet été sont faibles, d’autant plus que le club entreprend des profonds changements.

Et si Pochettino… restait !

Pochettino pourrait profiter de l’estime que lui porte Mbappé pour aller au bout de son contrat. Sera-t-il entendu à l’heure où les grandes manoeuvres commencent au PSG ? L’idée d’un maintien en poste du staff actuel ne semble plus tout à fait aussi incongrue. L’ÉQUIPE🗞 — Paris SG INFOS (@Paris_SGINFOS) May 23, 2022

La première victime de la révolution estivale, c’est Leonardo. Le directeur sportif du club a été remercié. Il va laisser place à Luis Campos, l’ancien patron des projets à succès de Monaco et Lille. Et sur le banc, les supporters s’attendent naturellement à autant de changement. Zinedine Zidane, Antonio Conte, Sergio Conceiçao… Les pistes sont nombreuses et font saliver. Mais il est possible que Paris prenne une toute autre trajectoire.

Un scénario très surprenant auquel personne ne s’attend. En effet, le PSG pourrait poursuivre avec Mauricio Pochettino !

Mbappé l’apprécie

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Mauricio Pochettino pourrait sauver sa peau. L’Argentin pourrait en effet profiter de sa bonne relation avec Kylian Mbappé, le nouveau pilier du projet parisien. En prolongeant avec le PSG, le Français a récupéré une influence XXL dans les choix du club. C’est lui qui pourrait permettre le maintien de Pochettino à son poste. L’ancien de Tottenham pourrait donc avoir une seconde chance de briller et d’aller chercher le fameux sacre européen. Pour les dirigeants qataris, c’est aussi l’économie d’une grosse indemnité. Mauricio Pochettino a encore une année de contrat. Pour s’en séparer, Doha devra signer un gros chèque, ainsi qu’à tout son staff. Un préjudice estimé à 15 ou 20 millions d’euros. Même si Doha dispose de finances illimitées, cela reste une somme à prendre en compte.

Mbappé, un soutien de poids pour le maintien de Pochettino sur le banc du PSG Quasiment condamné après l’élimination du PSG par le Real Madrid, l’entraîneur argentin pourrait profiter de l’estime que lui porte Mbappé pour aller au bout de son contrat https://t.co/NAPpbj1zgk pic.twitter.com/NiaYxFFflo — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 23, 2022

En conservant Mauricio Pochettino, Paris tenterait également de faire le choix de la stabilité. Après avoir remercié tous ses entraîneurs depuis 10 ans, suite à un seul échec en Ligue des Champions, les Qataris ont l’envie de miser sur un entraîneur et de lui laisser le temps.

C’est un (gros) pari…

