Zidane a dit non, voici les pistes encore chaudes du PSG

Malgré une offensive et des arguments en or, le PSG n’aurait pas réussi à convaincre Zinedine Zidane. Le Français aurait décliné la proposition et Paris continue donc de chercher un nouveau coach. Voici les pistes encore d’actualité.

Thiago Motta

Après avoir pris sa retraite sous les couleurs du PSG, Thiago Motta a démarré sa nouvelle carrière sur le banc parisien. Entraîneur des U19, il a ensuite pris son envol du côté de l’Italie en relevant le défi de la Spezia, à savoir le maintien en Serie A. Malgré une mission réussie, Thiago Motta va quitter le club et devenir ainsi libre de tout contrat. Une opportunité à laquelle le PSG réfléchit activement. Au sein du club, l’Italien compte encore beaucoup d’amis et de gens qui l’apprécient. Le défaut de sa jeunesse et de son manque d’expérience sur le banc est compensé par une forte connaissance du club, du très haut-niveau et d’un potentiel pour les années à venir. A 39 ans, Thiago Motta est un coach en devenir, moderne et doté d’une vraie connaissance tactique. Un meneur d’homme qui saura gérer les stars, qu’il a côtoyé il n’y a pas si longtemps…

Il a d’ailleurs joué trois saisons avec Lionel Messi au Barça (2004-2007).

Sergio Conceiçao

Après s’être fait remarquer avec le FC Nantes, Sergio Conceiçao est parti tout gagner du côté du FC Porto. Auteur d’un doublé coupe/championnat, le Portugais s’est taillé une solide réputation dans son pays et son nom commence à faire du bruit en Europe. Sa méthode, sa poigne et sa motivation ne laissent pas indifférent. Un profil suivi par le PSG, notamment avec l’arrivée de son compatriote, Luis Campos, très friand des entraîneurs portugais. D’après Foot Mercato, une rencontre aurait déjà eu lieu entre Conceiçao et le PSG.

S’il n’est pas le premier choix, après le refus de Zidane, il peut vite devenir une option.

Christophe Galtier

Champion de France avec le LOSC, Christophe Galtier porte aujourd’hui les rênes du projet niçois. Et malgré une fin de saison ratée, difficile de ne pas voir la qualité du travail accompli en une saison dans le sud… Finalistes de la Coupe de France, les Aiglons ont longtemps joué une place en Ligue des Champions sur le podium de la Ligue 1. Ce sera finalement l’Europa League, grâce au précieux Andy Delort lors de la 38e journée… Mais les tensions naissantes entre le coach Galtier et ses dirigeants pourraient tout arrêter. Notamment si le PSG passe par là pour récupérer le technicien français, très apprécié pour ses qualités humaines et sportives. Reconnu par ses pairs, il pourrait tout à fait porter un projet de plus grande envergure. Mais pour l’heure, il n’est pas libre. Et ne semble pas être la priorité de Paris, plus à l’écoute d’un profil d’entraîneur étranger.

Mauricio Pochettino

L’option la plus froide du moment, c’est une certitude. Mais par défaut, elle pourrait devenir la « solution » du PSG en attendant de trouver « mieux ». En effet, Mauricio Pochettino est plus proche de la sortie que de la saison 2022-2023 mais Paris n’exclut pas de le maintenir à son poste. D’abord parce qu’il a encore un an de contrat. Mais aussi parce que l’Argentin a encore son vestiaire en main. Apprécié par Kylian Mbappé, il n’a pas perdu la confiance de son groupe, malgré des résultats décevants. Reste à savoir si Paris prendre ce risque. Les supporters espèrent que non. Mais puisque Zidane a dit non, qui choisir ? Pas sûr que Motta, Conceiçao ou Galtier soient mieux armés et expérimentés qu’un Pochettino, qui a tout de même prouver des choses avec Tottenham.