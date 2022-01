Watford – Tottenham Hotspur : prédiction, formations probables et conseils pour votre paris

L’un des premiers matchs de Premier League de 2022, prévu le 1er janvier à 16h00, mettra en vedette Watford et Tottenham. Si vous souhaitez parier sur les résultats du match, vous pouvez retrouver ici nos pronostics basés sur le pronostic Watford – Tottenham.

Prédictions, conseils et cotes Watford v Tottenham

Prédiction Watford – Tottenham 1X2 : Tottenham @ 1,60 – Lottomatica

Entre matchs nuls et victoires, Tottenham, sixième, n’a pas perdu depuis cinq matchs et a de très bonnes chances de gagner le match contre Watford. En fait, l’équipe à domicile a perdu ses cinq derniers matchs disputés en championnat et totalise donc 12 défaites, un nul et quatre victoires. Voir l’article : Turin – Empoli Football Club : pronostic, cotes et pronostics. Un succès de l’équipe de Conte est coté à 1,60 sur Lottomatica Better.

Prédiction – Score des deux – Résultat du but @ 1,75– Goldbet

Bien que Watford commence comme un outsider lors du match contre Tottenham, il est également vrai que lors de leurs six derniers matchs, ils ont toujours réussi à marquer au moins un but, même lorsqu’ils ont affronté des équipes telles que Chelsea, Manchester United et West Ham. A voir aussi : Empoli – Udinese : pronostics, cotes et astuces pour votre paris. Un résultat de but est coté à 1,75 sur le site Web de Goldbet.

Pronostic – Total de buts – Plus de 1.5 @ 1.20 – Eurobet

La défense de Watford, qui a encaissé 35 buts depuis le début de la saison, a certainement ses trous et Tottenham pourrait en profiter pour marquer un bon nombre de buts, peut-être avec des joueurs comme Kane and Son. A voir aussi : Gênes CFC vs Salernitana l’US : Pronostic, cotes et conseils pour votre paris. Une somme d’objectif supérieure à 1,5 est désormais cotée à 1,20.

Les cotes Watford – Tottenham

Les cotes sur le résultat final du match :

Les quotas contenus dans cet article sont susceptibles d’être modifiés.

Formations blessées et probables de Watford – Tottenham

La liste des blessures parmi les joueurs de Watford est assez longue et comprend pour le moment des noms comme Etebo, Sarr, Kabasele et Foster qui ne pourront certainement pas revenir sur le terrain avant début 2022. N’Koulou et Baah, de l’autre part, pas encore de date de retour. A Tottenham on retrouve Bergwijn, Romero, Lo Celso et Sessegnon blessés. Cependant, ce sont les formations probables qui débuteront le match :

Composition probable de Watford : Bachmann ; Kiko Femenía, Troost-Ekong, Cathcart, Rose ; Sissoko, Kucka ; João Pedro, Cleverley, roi ; Denis

Équipe probable de Tottenham : Lloris ; Sanchez, Dier, Davies, Donerty ; Hoejbjerg, Winks, Ndombele ; Lucas Moura, Kane, fils