Vente OM : McCourt ne peut plus se cacher, le dossier est sur la table !

Malgré ses démentis et ses déclarations officielles, Frank McCourt peut difficilement tenir le cap face à la vente de l’OM. Deux journalistes affirment haut et fort que le sujet est sur la table, l’homme d’affaire américain va devoir cracher le morceau.

Depuis plus d’un an, Thibaud Vézirian @ThibaudVezirian mène un combat sur la vente de l’OM. S’il n’est pas spécialiste du club, ni du foot, à l’origine, le journaliste indépendant a pris le sujet à bras le corps et ne le lâche pas d’une semelle. Selon lui, Frank McCourt a vendu l’Olympique de Marseille a un fond saoudien. Le reste n’est qu’une question de temps et d’officialisation. Mais la messe serait dite. Jusqu’à présent, Vézirian a été le seul à porter cette voix de la vente, confirmant à de nombreuses reprises ce dossier qui alimente la toile. Face à l’ampleur du sujet, Frank McCourt et Pablo Longoria ont plusieurs fois dû apporter un commentaire. A chaque fois, c’est le même :

« C’est faux. Tout est faux, l’OM n’est pas à vendre ».

Sauf que cette fois, Thibaud Vézirian n’est plus seul…

Romain Molina confirme

Plus au fait de la chose footballistique puisqu’il traite régulièrement, depuis des années, d’importants sujets liés au ballon rond, le journaliste Romain Molina a récemment publié une vidéo qui relance totalement le sujet de la vente OM.

Dans le sillage de son confrère Vézirian, le journaliste assène lui-aussi que le club est proche d’une vente. Frank McCourt serait à la recherche d’investisseurs depuis un moment et il aurait acté la session de ses parts à un nouveau repreneur. Des pistes sont sur la table puisqu’il est aussi question d’Arabie Saoudite et d’Émirats Arabe Unis. Et de nouveau, confirmation qu’il ne s’agit qu’une question de temps :

l’OM va bien être vendu.

Soprano : “Il peut toujours y avoir des surprises à l’OM, des joueurs qui arrivent, un rachat du club… Si un état veut investir ici et qu’on garde cette ferveur tout en ayant de plus gros moyens financiers, oui j’y suis favorable.” (@lequipe) #VenteOM #TeamOM pic.twitter.com/i0tcbdusNz — Infos OM (@InfosOM_) June 5, 2022

Cette fois, c’est trop

Sur les antennes de RMC, il y a quelques semaines, l’ancien coach du club marseillais, Rolland Courbis, évoquait lui-aussi des bruits de plus en plus insistants au sujet de cette vente de l’OM. Et du côté des South Winners, un membre de la mairie de Marseille aurait indiqué au groupe de supporter que c’était effectivement dans les tuyaux. Petit à petit, les preuves s’amoncellent et la situation n’est plus tenable pour Frank McCourt. Il n’y a pas de fumée sans feu, il se passe quelque chose. Plutôt que de démentir et lancer des phrases à l’emporte-pièce comme « L’OM est dans ma famille et ça sera le cas sur plusieurs générations », l’homme d’affaire aurait tout intérêt à jouer carte sur table. A-t-il vendu ? Cherche-t-il à le faire ? Aimerait-il faire entrer un nouvel actionnaire pour trouver un soutien financier et, éventuellement, préparer l’avenir ? Ce discours serait plus audible que des démentis systématiques. Et clairement, les journalistes français qui ont travaillé sur ce dossier ne peuvent pas être aussi affirmatifs sans élément concret.

Quel est intérêt de propager ce type d’information si elle est fausse ?

Le contexte idéal

D’autant plus que ce serait cohérent. Après avoir investi beaucoup d’argent, Frank McCourt pourrait légitimement avoir envie de passer la main et de dire stop. Il a vécu une belle histoire avec l’OM. Une finale d’Europa League, le retour en Ligue des Champions, l’ère Villas-Boas et maintenant la folie Sampaoli. Que rêver de mieux ? Dans les conditions actuelles, l’OM ne peut pas rivaliser avec le PSG et les gros clubs européens. Sauf à dépenser des fortunes pour bâtir une équipe hors du commun. Frank McCourt a de l’argent mais pas assez de folie pour ça. Et avec un OM qui retrouve des couleurs, une santé financière et la Ligue des Champions, c’est le moment idéal pour vendre.

Encore faut-il arrêter de masquer la vérité…