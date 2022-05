Vente OM : L’affaire montée de toutes pièces ?

Depuis un an, les rumeurs autour de la vente de l’Olympique de Marseille ne cessent de nourrir la toile et les réseaux sociaux. Mais aucune source sérieuse n’est encore à l’origine de ce dossier que Frank McCourt ne cesse de démentir. Et si tout ça n’était que du vent ?

Le hashtag #VenteOM a le vent en poupe.

Sur la toile et les réseaux sociaux, les supporters marseillais guettent le moindre indice autour de la vente de l’Olympique de Marseille. Car depuis un an, des informations circulent régulièrement sur ce thème. A l’origine, on retrouve un journaliste, Thibaud Vezirian.

Il y a un an, celui qui travaille notamment pour le groupe Canal a déclaré publiquement que tout était calé pour la vente de l’OM, que Frank McCourt avait cédé son club à un nouvel investisseur. Et que les choses allaient être officialisé prochainement. Sauf que depuis un an, rien ne se passe. Même si les rumeurs reprennent de plus belle…

Aucune confirmation sérieuse

Après Thibaud Vérizian, c’est au tour d’un journaliste de Football Club de Marseille, Nicolas Filhol, de révéler que le groupe de supporters des South Winners a fait savoir que la mairie de Marseille leur aurait indiqué que la vente de l’OM était actée. Depuis, Twitter est en feu.

Tout le monde guette le moindre petit indice pour confirmer l’information. Malheureusement, pas grand-chose à se mettre sous la dent…

Et pour cause. Dans ce dossier, aucune source « sérieuse » n’est à déplorer. Le journal L’Équipe, le Parisien, la Provence ou encore Le Monde. Aucun de ces médias n’a écrit une ligne sur la possible vente de l’OM. Seul le journaliste du Parisien, Mathieu Grégoire, s’est exprimé sur le sujet : « Il est fort probable que McCourt commence à se lasser de devoir réinjecter chaque année des dizaines de millions d’euros.

Soit il peut se lasser et dire qu’il s’en va, soit l’OM peut retrouver un bon niveau sportif et financier et McCourt est moins dans l’urgence et peut attendre le bon moment pour avoir un bel acheteur qui achète le club au prix fort. On est plutôt là-dedans, on attendrait le bon acheteur sur les prochaines années, à moyen terme ».

Mathieu Grégoire est le premier journaliste à avoir suivi Frank McCourt lors de son arrivée à Marseille, il connaît l’homme d’affaire américain et le dossier OM.

Si lui ne parle pas de vente immédiate…

McCourt dément encore et toujours

Hormis des bruits de couloir sur les réseaux sociaux et un journaliste certain de ses révélations, aucun média solide pour confirmer que l’OM ne va être vendu.

Et de son côté, Frank McCourt se tient à une seule et même ligne de conduite, depuis un an : « Je ne suis pas vendeur ». A chacune de ses rares interventions dans les médias, il le dit haut et fort et tord le cou à toutes les rumeurs. Pablo Longoria, son président, en fait de même et martèle le même discours : « Les rumeurs concernant la vente du club me surprennent.

Depuis janvier, le propriétaire a fait une déclaration, il est venu ici, il a dit aux fans que ce club n’est pas à vendre. Je lui parle encore des projets pour l’avenir. Il y a beaucoup d’intérêt à déstabiliser le club. Pour le moment, cependant, je suis désolé de décevoir ceux qui répandent de telles rumeurs : Marseille n’est pas à vendre ».

Clairement, cette « Vente OM » ressemble à une affaire montée de toutes pièces. A qui profite le crime ? C’est la grande question… Une chose est sûre, si rien ne bouge d’ici cet été, ce sera clairement un joli dossier rempli de vent.