Vente de l’OM : Frank McCourt est furieux et prépare la contre-attaque !

Habitué au simple démenti chaque fois que la vente de l’OM fait l’objet de l’actualité, Frank McCourt aurait cette fois pris ses dispositions pour monter au créneau. Après la vidéo du journaliste Romain Molina, confirmant la possibilité d’un rachat imminent, l’homme d’affaire serait furieux.

Cette fois, s’en est trop pour Frank McCourt. D’un naturel discret et réservé, l’homme d’affaire américain serait « sorti de ses gonds » d’après les informations du quotidien régional La Provence. Les raisons de cette colère froide : les dernières rumeurs sur la vente de l’OM. Habituellement porté par le journaliste Thibaud Vézirian, le dossier a cette fois été abordé par un autre journaliste sur la toile : Romain Molina. Et pour lui-aussi, il ne s’agit pas d’un fantasme ou d’une invention : l’OM est bien sujet à une possible vente à court terme : « Le fonds souverain saoudien cherche à racheter d’autres clubs à travers l’Europe. Il y a eu des pourparlers avec l’OM au printemps dernier. A un moment donné ça a très très bien avancé. Il faut aussi préciser que l’une des personnes dans ce dossier est gravement malade. Je ne sais pas si c’est un mandat de vente exclusif, des négociations exclusives, ou un mandat normal. Mais je sais qu’il y a un truc qui doit se terminer dans le mois avec l’Arabie Saoudite ». Une nouvelle confirmation qui n’a pas du tout plu à Frank McCourt et ses équipes.

McCourt va porter plainte

En réponse à ces nouvelles informations, la réponse du clan McCourt a été aussi courte que limpide : « C’est totalement faux ». Un commentaire qui fait écho à tous ceux émis par l’homme d’affaire américain, comme au président Pablo Longoria, depuis un an. A chaque fois que la vente de l’OM est abordée, le club sort un démenti. A aucun moment, Frank McCourt n’a ouvert la porte à cette possibilité. Il en profite même, à chaque fois, pour dire que le club reste longtemps sa priorité et celle de sa famille. Pour autant, le businessman n’entend pas en rester là. En coulisses, il préparerait une contre-attaque ! Dans un premier temps, le clan McCourt envisage de porter plainte contre les différents journalistes qui évoquent publiquement la vente de l’OM. Thibaud Vézirian et Romain Molina en tête. Une action judiciaire pour répondre à une campagne qui fait beaucoup de bruit depuis des mois, même si rien de concret ne se passe vraiment.

McCourt convoque Longoria

Dans un second temps, Frank McCourt aurait convoqué Pablo Longoria et l’état-major de l’OM. Objectif : Préparer l’avenir du club et le projet à long terme. Les réponses de la DNCG et du Tribunal Arbitral du Sport tombent peu à peu, le club peut donc avoir une lecture plus précise des prochains. Face à ce contexte de rumeurs et d’incertitudes, l’OM souhaite apporter une réponse. Et McCourt veut impulser la nouvelle stratégie avec ses hommes de confiance. D’après la Provence, une semaine est prévue cette semaine du côté de Boston, où réside Frank McCourt. Sans surprise, les dirigeants marseillais devraient également évoquer la saison prochaine et le recrutement à venir. L’OM est de retour en Ligue des Champions et Jorge Sampaoli a émis des souhaits pour son effectif. Des départs sont espérés, comme des renforts à tous les secteurs de jeu. Il faut remplacer Boubacar Kamara, William Saliba et possiblement Arkadiusz Milik. Un nouvel effort financier de Frank McCourt est attendu. L’effort de trop pour justifier une vente ou celui qui confirme que l’homme d’affaire est plus que jamais impliqué dans l’avenir du club marseillais ?