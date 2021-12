Venise – Hellas Vérone : pronostics, cotes et astuces pour votre paris

Un défi entièrement vénitien est celui qui attend les fans de football à 15h00 le dimanche 5 décembre. La prédiction Venise – Hellas Vérone voit les Véronais clairement avant les Vénitiens non seulement en termes de positionnement au classement, mais également en termes de résultats obtenus jusqu’à présent. Découvrons ensemble les meilleurs conseils de paris.

Pronostics Venise – Hellas Vérone et paris intéressants

Venise – Prédiction Hellas Vérone 1 × 2: Hellas Vérone @ 2.10 – Lottomatica

Hellas Verona est à la 10e place de la Serie A avec un équilibre parfait de 5 victoires, 5 nuls et 5 défaites, cependant, ce qui ressort particulièrement est le nombre élevé de buts marqués par cette équipe par rapport aux équipes qu’elles sont inférieures , voire des positions supérieures dans les classements. Venezia, qui est à la seizième place et compte moins de la moitié des buts d’Hellas, commence donc comme outsider selon notre prédiction. A voir aussi : Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie. Pour parier sur une victoire de Véronèse, Lottomatica propose une cote fixe à 2,15.

Pronostic – Marquer le premier but – Hellas Vérone @ 1,72 – Eurobet

28 buts ont été marqués par l’Hellas Vérone lors de ces 15 premiers matchs, un nombre presque égal à celui d’équipes comme la Lazio, Naples ou l’Atalanta. Sur le même sujet : AS Roma – Inter Milan : pronostics, cotes et pronostics. Venise, avec seulement 12 buts marqués, aura certainement du mal à trouver le but de Hellas et c’est pourquoi la possibilité que les invités marquent en premier est donnée à 1,72 par Eurobet.

Prédiction – Goal / NoGoal – NoGoal @ 2.1 – Goldbet

Venezia n’a pas marqué lors de deux matches consécutifs de Serie A et Hellas n’a également marqué aucun but lors de son dernier match. Lire aussi : PSG – Nice OGC : Pronostic et compositions probables. L’éventualité qu’au moins une des deux équipes ne réussisse pas à marquer est répertoriée à 2.1 sur Goldbet.

Ceci pourrez vous intéresser : Nantes – Marseille : Pronostic, compositions probables et cote Nantes – Marseille s’affronteront mercredi 1er décembre à 21h00, dans un match…

Autres cotes Venise – Hellas Vérone

1 × 2 cotes pour la finale

Après avoir décrit les cotes relatives à une victoire du signe 2, regardons également les offres sur Lottomatica Better relatives aux autres résultats du match :

Marqueurs de cote

Dans la liste suivante, nous avons décrit quels pourraient être les buteurs du match de dimanche et les cotes Eurobet associées :

Cotes de résultat

Nous concluons par un bref résumé des résultats exacts les plus probables du match entre Venise et Hellas Vérone :

Il est toujours important de noter que les cotes décrites dans cet article peuvent changer et il est donc conseillé de consulter les sites officiels des bookmakers mentionnés.

Sur le même sujet : Angers SCO – Monaco : Pronostic et formations probables Angers et Monaco s’affronteront le mercredi 1er décembre à 19h00, dans un…

Résultat Venise vs Hellas Vérone : le match final

Pour trouver un précédent direct entre ces deux équipes vénitiennes, il faut remonter à janvier 2002. A cette occasion, Hellas Vérone, qui a remporté la victoire 1-0, est sorti vainqueur. Il est également intéressant de noter que dans tous les matches directs précédents, de 1999 à 2002, Venezia n’a jamais gagné et qu’une seule fois le match s’est terminé par un match nul.

Résultat Venise – Hellas Vérone : 0-1

Lire aussi : Rennes – Lyon (OL) : Pronostic, formations probables et conseils pour votre paris Rennes et Lyon s’affronteront dimanche 7 novembre à 20h45, dans un match…