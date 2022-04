US Sassuolo – Hellas Vérone : pronostics, cotes et conseils pour votre paris

La rencontre entre Sassuolo et Hellas Vérone dimanche 16 janvier approche et les deux équipes viseront la victoire pour tenter de gagner des places au classement. Cette prédiction Sassuolo – Hellas Verona donne aux neroverdi les gagnants les plus probables, mais voyons les meilleurs conseils de paris sur l’événement.

Sassuolo – Hellas Vérone prédictions et suggestions

Prédiction Sassuolo – Hellas Vérone 1 × 2: Sassuolo @ 2,25 – Lottomatica

Après avoir remporté une nette victoire en Serie A contre Empoli, Sassuolo arrive avec un bon moral pour le match contre Hellas Verona. Sur le même sujet : CD Alcoyano – Real Madrid MCF: Prédiction, formations probables et cotes. Déjà vainqueurs du match aller, les neroverdi, même s’ils devront renoncer à Berardi pour cause de disqualification, ont de bonnes chances de gagner, surtout après la défaite d’Hellas face à Salernitana.

Prédiction – Total de buts marqués – Plus de 2,5 @ 1,55 – Goldbet

Le match direct entre Sassuolo et Hellas Verona en Serie A en août avait totalisé plus de 2,5 buts, ainsi que les derniers matchs joués par les deux équipes en championnat. Voir l’article : Empoli – AC Milan : pronostics, cotes et conseils pour votre paris. Plus de 2,5 paris sur Goldbet sont cotés à 1,55.

Pronostic – Les deux équipes marquent – Oui @ 1,48 – Eurobet

Sassuolo et Hellas Verona sont deux équipes qui disposent de départements offensifs très présents et à plusieurs reprises décisives. Lire aussi : AC Milan – US Salernitana : pronostics et cotes. En même temps, les défenses des équipes ne sont pas les meilleures et c’est pourquoi les deux équipes ont de très bonnes chances de marquer au moins un but chacune, comme elles l’ont fait lors du dernier match direct.

Cotes Sassuolo – Hellas Vérone pour le prochain match

1 × 2 cotes sur le résultat

Continuons avec un petit récapitulatif des cotes 1×2 sur les paris pour le résultat final du match :

Cotes des buteurs de Sassuolo

Avec Berardi absent pour cause de disqualification, nous avons décrit ici les cotes données aux buteurs les plus probables pour Sassuolo :

Quotas possibles résultats exacts

Terminons notre partie sur les conseils avec quelques résultats exacts probables pour le match de dimanche :

Nous notons que tous les quotas utilisés jusqu’à présent peuvent être sujets à changement.

Dernier résultat Sassuolo – Hellas Vérone : une victoire noir-vert

Hellas Verona et Sassuolo se sont rencontrés pour la dernière fois en août en Serie A et les neroverdi ont terminé le match avec une victoire âprement disputée jusqu’à la dernière minute de jeu. Les invités avaient en effet déjà pris l’avantage en première mi-temps avec un but de Raspadori à la 32e minute et vers le début de la seconde mi-temps, ils avaient doublé avec Duricic. Hellas Verona a ensuite tenté de réduire l’écart avec Zaccagni à la 71e minute mais le but de Traorè à la 77e minute avait à nouveau sanctionné le net avantage de Sassuolo. Cependant, le doublé de Zaccagni lors de la reprise en seconde période n’a pas suffi à amener Hellas à la victoire.

Résultat Hellas Vérone – Sassuolo : 2-3

Buteurs : Raspadori, Duricic, Traorè, Zaccagni