US Salernitana – Venise : pronostic, cotes et astuces

Les matchs prévus jeudi 6 janvier se poursuivent avec celui entre Salernitana et Venise à 18h30, ou simultanément avec le grand match entre Milan et Rome. Les hôtes ne commencent pas dans une bonne position, mais dans cette prédiction Salerne – Venise, nous avons décrit quelques conseils de paris intéressants.

Pronostic du match Salernitana – Venise

Prédiction Salernitana – Venise 1 × 2 : Venise @ 2,20 – Eurobet

Salernitana est actuellement l’équipe qui a perdu le plus de matchs dans ce championnat de Serie A et ce n’est qu’au cours des cinq derniers matches qu’elle a fait match nul puis quatre défaites consécutives. Venise, pour sa part, est à la seizième place et, bien qu’elle compte sa bonne dose de matchs perdus, elle a l’avantage à la fois en termes de matchs gagnés et en comptant le nombre de buts marqués. Lire aussi : Latium – Udinese : pronostics, cotes de résultat. Une victoire vénitienne est donnée à 2,20 sur Eurobet.

Pronostic – Score premier – Venezia @ 1,78 – Lottomatica

Avec un total de 18 buts marqués, contre 11 pour Salernitana, selon notre prédiction, Venezia sera l’auteur du premier but du match, comme cela s’est produit lors du dernier match direct entre les équipes. Sur le même sujet : Naples SSC – Empoli : pronostics, cotes et pronostics.

Prédiction – Venise gagne au moins une fois – Oui @ 1,60 – Goldbet

Les Venezia, même s’ils avaient été battus par Salernitana lors du match précédent, avaient réussi à gagner la première mi-temps par 1-0 grâce à un but d’Aramu. A voir aussi : Lille (LOSC) – Nantes : Pronostic, compositions probables et conseils pour vos paris. Par conséquent, la possibilité que les Vénitiens aient été gagnants depuis au moins un certain temps est cotée à 1,60 sur Goldbet.

Cotes Salernitana – Venise pour les paris

Quotas de résultats finaux

Salernitana n’a marqué que huit points dans les matchs joués jusqu’à présent et, bien que la zone de sécurité soit encore loin, trois points ne feraient certainement pas de mal. Venezia en seizième position voudrait gagner pour tenter d’attraper la Sampdoria. Vous trouverez ici les cotes Eurobet sur les différents résultats du match :

Cotes But / NoGoal

Salernitana n’a pas encore marqué depuis quatre matches de Serie A. Voyons ici les cotes sur les paris GG / NG :

Sous/Sur ​​cotes

Voici les cotes sur les paris Moins / Plus de 2,5 données par Lottomatica pour le match de jeudi :

Toutes les cotes utilisées dans les conseils de paris ci-dessus sont susceptibles de changer.

Dernier résultat Salernitana – Venise : Victoire de Salernitana

Sur les 19 matchs disputés jusqu’à présent cette saison de championnat, Salernitana n’a remporté la victoire qu’à deux reprises. L’un d’eux était le match précédent avec Venise, joué au domicile des Vénitiens en octobre, et s’est terminé 1-2. Pour faire la différence, deux buts en seconde période pour Salernitana, marqués par Bonazzoli et Schiavone. En première mi-temps, l’équipe locale avait plutôt trouvé la porte avec Aramu.

Résultat Venise – Salerne: 1-2

Buteurs : Bonazzoli, Schiavone, Aramu

Informations et statistiques avant la rencontre Salerne – Venise