US Lecce – LR Vicenza : Prédiction, formations probables et cotes

La dix-huitième manche du championnat de Serie B se termine lundi soir avec le report entre Lecce et Vicence. Course sur la carte déjà marquée entre des formations séparées au classement par 24 points et un écart technique considérable. Pour les Salentini, l’occasion idéale de rejeter une fois pour toutes l’amertume liée à la défaite qu’ils ont subie à Pise et de célébrer le passage du tour de la Coupe d’Italie. Pour pouvoir pronostiquer Lecce – Vicence et choisir les cotes de paris les plus intéressantes, soulignons quelques aspects saillants de ce match.

Lecce – Vicence: prédiction recommandée

Prédiction 1X2 – 1 @ 1.50 – Goldbet

La défaite à Pise ne diminue en rien le Lecce de Baroni, qui a le staff et le jeu pour pouvoir obtenir une promotion directe, et cela s’est également vu jeudi en Coupe d’Italie contre Spezia. Lire aussi : Clermont – Marseille OM : prédiction et formations probables. Contre un Vicence en situation désespérée, un match à sens unique sur le papier, excellent pour reprendre la course vers A.

Prédiction Moins / Plus de 2,5 – Plus de @ 1,70 – Lottomatica

Même sans Coda, Lecce a montré qu’il avait les ressources disponibles pour pouvoir marquer avec continuité, s’appuyant également sur un banc précieux et capable d’affecter même pendant le match en cours. Ceci pourrez vous intéresser : Clermont Foot 63 – Nice OGC : Prédiction et formations probables. Contre un Vicence qui a une défense de tamis possible un score rond pour le Salentini.

Prédiction Premier buteur – Strefezza @ 6.00 – Eurobet

Que Gabriel Strefezza puisse être considéré comme un réel facteur pour Lecce est un fait établi. Il y a 8 buts pour le milieu de terrain brésilien qui ne se limite plus aux passes décisives, entrant de plus en plus souvent dans les scores des matches du Salentini. Lire aussi : Udinese – AC Milan : pronostics, cotes et astuces pour votre paris. Sera-t-il celui qui débloquera la course lundi soir ?

Les actions de Lecce – Vicence

Ceux proposés par les bookmakers pour ce match sont probablement les plus clairs vus jusqu’à présent dans cette saison de B.

Nous vous recommandons de vérifier les quotas indiqués car ils peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Ceci pourrez vous intéresser : Lille (LOSC) – Nantes : Pronostic, compositions probables et conseils pour vos paris Lille et Nantes s’affronteront le samedi 27 novembre à 17h00, dans un…

Lecce – Vicence : formations probables et actualités

Lecce : Après le match victorieux à l’extérieur en Coupe d’Italie contre Spezia qui les a propulsés vers les huitièmes de finale de l’épreuve, les Salentini ont immédiatement tourné la page en vue du match de championnat contre Vicence. Lors du dernier entraînement avant la course, Coda, Tuia, Strefezza et Di Mariano ont enchaîné avec un travail personnalisé.

Vicence : Vicenza est désormais dernier du classement mais le club confirme son soutien à Brocchi : « Dans cette période compliquée du fait du manque de résultats, le club veut se compacter davantage, se concentrer encore plus sur le travail quotidien et la cohésion interne, trouver , avec toutes ses composantes, le redressement que nous espérons tous “.

Formation probable de Lecce

(4-3-3) : Gabriel ; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca ; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Olivieri, Di Mariano. Entraîneur : Baroni

Formation probable de Vicence

(4-2-3-1) : grand ; Bruscagin, Brosco, Padella, Crecco ; Pontisso, Ranocchia; Di Pardo, Dalmonte, Giacomelli ; Mancini. Entraîneur : Brocchi