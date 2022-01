US Lecce – LR Vicence : Pronostic, formations probables et conseils pour votre paris

Le match entre Lecce et Vicenza était censé clôturer la dix-huitième manche du championnat B mais la positivité dans la maison du Salento avait provoqué le report. Les mêmes raisons, mais avec des parties inversées, ont également conduit au report de la reprise prévue le 13 janvier. Les deux équipes retrouvent le terrain après avoir déjà disputé le vingtième tour, avec des ambiances et des conditions bien différentes de celles de décembre. Faveurs du pronostic encore une fois pour les Giallorossi qui peuvent se targuer de 29 points de plus au classement et d’un effectif de niveau absolu. Pour pouvoir prédire Lecce – Vicenza et choisir les cotes de pari les plus intéressantes, soulignons quelques aspects saillants de ce match.

Lecce – Vicence: prédiction recommandée

Prédiction 1X2 – 1 @ 1.50 – Goldbet

La victoire de dernière minute obtenue contre Cremonese a relancé le Salentini au classement, galvanisant un environnement qui demande désormais un succès également contre Vicenza, ce qui signifierait la première place. Voir l’article : Everton – Arsenal : Prédiction, cotes et formations probables. Face à un Lane graveleux, mais toujours en position désespérée, un match à sens unique sur le papier, excellent pour continuer la course vers A.

Prédiction Under / Over 2.5 – Over @ 1.70 – Lottomatica

Même avec une Coda toujours pas à son meilleur, Lecce a montré qu’ils avaient les ressources disponibles pour pouvoir marquer avec continuité, s’appuyant également sur un banc précieux et capable d’affecter même pendant le match en cours. Sur le même sujet : Villarreal CF – Deportivo Alaves : Prédiction, cotes et formations probables. Contre une voie qui a une défense tamisée, un score rond pour le Salentini est possible.

Prédiction Premier buteur – Strefezza @ 5.50 – Eurobet

Que Gabriel Strefezza puisse être considéré comme un facteur réel pour Lecce est un fait établi. Il y a 8 buts pour le milieu de terrain brésilien – qui n’a plus marqué depuis quelques tours – qui lui enlève donc souvent la satisfaction d’entrer dans les scores des matchs du Salentini. Lire aussi : Séville – FC Barcelone : prédiction, cotes et formations probables. Sera-t-il celui qui débloquera le match de mercredi soir ?

Les actions de Lecce – Vicenza

Ceux proposés par les bookmakers pour ce match sont probablement les plus clairs vus jusqu’à présent dans cette saison de B.

Nous vous recommandons de vérifier les quotas indiqués car ils peuvent être sujets à des changements sans préavis.

Lecce – Vicence : formations probables et actualités

Lecce : Victoire importante en vue de la promotion directe de Lecce face à Cremonese. Voici les mots du coach Baroni à la fin du match : « Il ne faut jamais être satisfait, il faut toujours pousser. J’ai aimé le match, face à une équipe dangereuse malgré les absences. Aujourd’hui, il nous fallait de la tête, des jambes et de l’envie – souligne l’entraîneur – et nous ne pouvions pas nous tromper ».

Vicenza : Une fière réaction de Lane qui a marqué un point dans le derby contre Cittadella. Alors Brocchi dans l’après-match : « Un match incroyable. Vicenza a bien fait d’y croire et il y a eu un signal important du point de vue du caractère – commente l’entraîneur. L’équipe n’a jamais baissé les bras et est toujours restée dans le match. Le 3-2 au meilleur moment ça aurait pu nous couper les jambes mais on a bien fait d’y croire et on a été récompensé par un match nul”.

Formation probable de Lecce

(4-3-3) : Gabriel ; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Gallo ; Majer, Hjulmand, Gargiulo ; Strefezza, Coda, Di Mariano. Entraîneur : Baroni

Formation probable de Vicence

(4-3-1-2) : Grand ; Bruscagin, Pasini, De Maio, Lukaku ; Grenouille, Pontisso, Proia ; De Cruz ; Teodorczyk, Diaw. Entraîneur : Brochi