US Alessandria – Parme Calcio : Prédiction, formations probables et Cotes

Alexandrie accueille Parme avec l’idée folle de faire un énième voyage saisonnier avec une équipe de plus en plus mystérieuse. Même l’arrivée de Iachini n’a pas réussi à donner ce choc qu’on attendait dans la cité ducale, et chez Moccagatta Vasquez et ses acolytes vont retrouver une équipe qui s’est beaucoup agrandie dans la dernière période. Analysons quelques aspects particuliers de ce défi pour sélectionner les cotes des paris les plus intéressants et pour pouvoir faire un pronostic sur Alexandrie – Parme.

Alexandrie – Parme : pronostic recommandé

Prédiction 1X2 – X @ 3.25 – Lottomatica

Parme se prépare à affronter un autre match à l’extérieur de la saison avec de nombreuses attentes quant à ce qui pourrait être l’étincelle utile pour changer la saison. Ceci pourrez vous intéresser : Lyon OL – RC Lens : pronostic et formations probables. Alexandria n’a pas de grands noms mais elle a une armure redécouverte et un système de jeu efficace qui donne satisfaction aux fans de Grey depuis quelques semaines.

Prédiction Under / Over 2.5 – Under @ 1.65 – Goldbet

Seuls 6 buts ont été marqués par Alessandria lors des matches joués jusqu’à présent à Moccagatta. Dans le même temps, le nouveau Parme by Iachini fait preuve d’une plus grande solidité au niveau offensif, même si les amnésies défensives sont encore trop fréquentes. Ceci pourrez vous intéresser : AC Milan – US Salernitana : pronostics et cotes. On s’attend à un match très disputé mais avec un score pas très généreux.

Prédiction de buteur Oui / Non – Armure Oui @ 3.00 – Eurobet

A 30 ans, Simone Corazza retrouve la bonne forme et le doublé signé à Reggio de Calabre le prouve. Sur le même sujet : Gênes CFC vs Salernitana l’US : Pronostic, cotes et conseils pour votre paris. Il y a 8 buts marqués par l’attaquant de Latisana, et ce n’est pas un hasard si depuis que l’ancien Novara est revenu marquer, Alexandrie a réussi à faire ce saut qualitatif utile pour jouer ses chances dans la course au salut direct.

Les actions d’Alessandria – Parme

Des chances en faveur de Parme malgré des résultats certainement pas à la hauteur des hommes dont dispose Iachini.

Nous vous recommandons de vérifier les quotas indiqués car ils peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Sur le même sujet : Monaco (AS) – Lille (LOSC) : Pronostic et compositions probables Monaco et Lille s’affronteront le vendredi 19 novembre à 21h00, dans un…

Alexandrie – Parme : formations probables et actualités

Alessandria : Les Gris de Longo poursuivent leur remontée au classement et profitent d’une paire offensive de niveau capable de faire décoller les Piémontais même en phase de réalisation. Lunetta – le meilleur sur le terrain à Reggio de Calabre – ne sera cependant pas dans le match, car il a été piétiné par le juge sportif. Sa place sera probablement prise par Arrighini.

Parme : Il y a 2 tours de disqualification imposés par le juge des sports à Beppe Iachini, expulsé lors du match nul à domicile contre Pérouse. En attendant, les propriétaires semblent apprécier le travail accompli jusqu’à présent par le technicien d’Ascoli, capable de régénérer un joueur clé comme Roberto Inglese, désormais un incontournable de l’attaque Crusader.

Formation probable d’Alexandrie

(3-5-2) : Pisseri ; Parodi, Prestia, Benedetti ; Pierozzi, Ba, Milanais, Chiarello, Arrighini ; Kolaj, Armure. Entraîneur : Longo

Formation probable de Parme

(3-4-1-2) : Buffon ; Osorio, Danilo, Cobbaut ; Rispoli, Sohm, Schiatarella, Delprato ; Vazquez ; Benedyczak, anglais. Entraîneur : Iachini