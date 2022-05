Un seul club au monde est capable de se payer Neymar… Et ça peut lui plaire !

Le vent de révolution qui s’abat sur le PSG ne se cantonnera pas uniquement à l’organigramme du club. Dans le vestiaire aussi, il va y avoir des dégâts. Et la première des victimes porte le nom de… Neymar.

Leonardo a été le premier à voir sa tête coupée par la nouvelle révolution du PSG. Porté par Kylian Mbappé, condition sine qua none pour pouvoir rester et prolonger, ce mouvement de profond changement va toucher toutes les sphères du club.

Exit le Brésilien au poste de directeur sportif, Luis Campos arrive pour reprendre les rênes du club. Mais il n’y a pas que l’administratif qui va connaître du changement. Dans le vestiaire aussi,

Paris va remettre de l’ordre. Et même les stars ne sont pas à l’abri…

Neymar dans le viseur

Si Lionel Messi est tranquille, au même titre que Marco Verratti, Marquinhos, Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi, c’est beaucoup moins le cas de… Neymar ! Le Brésilien est en effet dans l’œil du cyclone. Paris souhaite s’en débarrasser à l’été et pourrait faire appel aux services de son ancien DS, Antero Henrique, pour lui trouver une porte de sortie. Un dossier épineux qui permettrait à Paris d’assainir son vestiaire et ses finances. Avec 30 millions d’euros net par saison, Neymar, c’est un gros client. Pour un rendement loin d’être à la hauteur des sommes investies.

La clé, c’est Manchester United

Mais pour sortir Neymar du club, il faut trouver une porte de sortie. C’est là que le dossier devient complexe. A 30 ans, le Brésilien est sur la fin de sa carrière. Entre son âge, ses performances, son salaire et son transfert, il n’existe que très peu de clubs en capacité de pouvoir suivre. Mais il y en a un qui sort du lot… Une écurie anglaise.

Un grand d’Europe qui pourrait être tenté de miser sur Neymar. Ce club, c’est Manchester United.

Après avoir tenté un pari avec Cristiano Ronaldo, les Mancuniens savent que CR7 ne restera pas cet été. L’absence de Ligue des Champions est clairement un frein à son avenir à United. Reste à savoir où le Portugais pourra rebondir, en Europe ou en MLS…

Quant à Neymar, il a le profil parfait pour devenir la nouvelle star de Manchester. Le club a besoin d’incarner son projet et d’une star pour alimenter le business. Le Brésilien est parfait pour cela.

Comme évoqué précédemment, le PSG cherche une porte de sortie à #Neymar.

L’international 🇧🇷 possède encore trois ans de contrat et compte bien rester or les dirigeants parisiens sont prêts à négocier 👇 https://t.co/ZWYuaHkclV — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) May 22, 2022

Et les finances du club sont en capacité d’assumer un tel investissement. Manchester United fait partie des clubs les plus riches du monde, pas de souci pour payer transfert et salaire. Et le PSG ne devrait pas être trop gourmand, malgré un bail qui court jusqu’en 2025.

Si une offre approchant les 100 millions d’euros arrive, le PSG ne réfléchira pas à deux fois…