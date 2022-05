Un milieu belge de renom à l’OM pour oublier Fofana ?

Après avoir fait une très bonne fin de saison, notamment en arrachant une deuxième place en championnat, après un scénario fou entre Lens et Monaco, le club de McCourt cherche à se renforcer. En effet, cette seconde place est synonyme de participation à la prochaine édition de la Ligue des champions, ce qui est aussi synonyme d’un beau chèque. Et OM compte bien utiliser cette somme pour renforcer son effectif, afin de performer et non pas servir de simples figurants.

Fofana semble hors de portée

L’ambition du club phocéen pour la saison prochaine, semble être plutôt importante, que ce soit en championnat, comme en Ligue des champions. On imagine mal le club dépasser les phases de groupe, surtout quand on voit leurs récentes prestations en Europa League, puis en League Europa Conference.

Pour se renforcer, Pablo Longoria a coché plusieurs noms sur sa liste, à potentiellement faire venir lors du prochain mercato estival. Lens, qui a réalisé une excellente saison, a pu compter sur quelques individualités pour cela. On pense forcément à Jonathan Clauss, qui a eu sa première sélection en EDF lors du dernier rassemblement, ou Seko Fofana, auteur d’une très bonne saison.

Le premier, semble hors d’atteinte pour quelconque club français. Ainsi, il est courtisé par de nombreux cadors européens, dont l’Atlético Madrid, qui paraît être le favori pour le faire signer.

Seko Fofana, lui, a été annoncé, un temps, proche de l’Olympique de Marseille.

Cependant, les dernières tendances ne sont pas bonnes pour l’OM. En effet, le milieu du RC Lens serait trop coûteux pour les finances du club. Ainsi, ce dernier ne devrait pas rejoindre le club phocéen, à moins d’un très surprenant retournement de situation dans les semaines à venir.

Axel Witsel en fin de contrat à Dortmund

Thank you for everything coach, it was a pleasure to work with you during my final year 🙌🏽 I wish you all the best in your future 🙏🏽 pic.twitter.com/uPMbyNo5bd — Axel Witsel (@axelwitsel28) May 21, 2022

Cependant, Pablo Longoria n’a pas abandonné l’idée de vouloir recruter un milieu de terrain de très bon niveau. Le départ de Boubacar Kamara est une grosse perte, qui doit absolument être comblée, pour ne pas faire honte aux supporters en compétition européenne.

Ainsi, le club se serait positionné dans un dossier qui semble encore plus improbable de se réaliser, que celui de Seko Fofana. En effet, le milieu de terrain belge, Axel Witsel, en fin de contrat avec le Borussia Dortmund, serait visé par l’OM. Ce serait un énorme coup pour le club, si le joueur venait à signer à l’OM.

Les Marseillais peuvent pourtant avoir quelques espoirs, puisque Axel Witsel a fêté ses 33 ans, en juin dernier.

Il entame donc le début de sa fin de carrière et devrait, progressivement, devoir se contenter de clubs moyens. De plus, l’OM joue la Ligue des champions, ce qui est toujours un bon argument à faire valoir au près des joueurs de ce calibre.

Lui, qui a fait un passage plutôt réussi à Dortmund, même si sa dernière saison n’est pas la meilleure de sa vie, était courtisé par la Juventus, spécialiste dans le recrutement de joueurs libres de tout contrat.

Mais, avec la probable arrivée de Paul Pogba, ce dernier pourrait difficilement trouver une place dans le club italien.

On imagine cependant que d’autres clubs plus attractifs que l’OM, tenteront de faire signer le Diable Rouge. Mais, si Marseille arrivait à le recruter, ce serait un gros coup. Avec une expérience au très haut niveau, il serait d’une grande aide, notamment dans les matchs européens, où l’inexpérience est toujours fatale.

Four years and countless memories 💭 Best of luck in your next adventure @axelwitsel28 pic.twitter.com/Eqk6W6hvvZ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 18, 2022

Toutefois, il faudra sortir le chéquier pour Longoria et McCourt, car son salaire est plus élevé que ceux des joueurs de l’effectif, en moyenne. À moins qu’il fasse des efforts financiers, en plus d’accepter de venir ? Très peu probable, mais affaire à suivre, tout de même.