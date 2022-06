Un micmac incroyable autour de l’arrivée de Zidane au PSG !

Difficile de trouver sujet plus central que la venue de Zidane au PSG. Mais entre les annonces d’un accord et les démentis formels de sa signature, impossible de s’y retrouver ! A tel point qu’on ne sait même plus démêler le vrai du faux…

Zinedine Zidane est la priorité du PSG.

Tous les médias sont d’accord sur ce point. Et Doha met tout en œuvre pour tenter de convaincre l’idole du football français de venir s’asseoir sur le banc parisien. En revanche, ce qui est moins clair, c’est sur la faisabilité du dossier… Deux camps opposent la sphère médiatique. D’un côté, ceux qui annoncent que Zidane arrive ! Europe 1 a dégainé le premier, avant de se rétracter. Le lendemain, Mundo Deportivo parle d’un contrat de trois saisons et d’une arrivée imminente. Et RMC Sport termine le clan du « Il arrive » avec « un accord est tout proche ». De quoi faire saliver et rêver les supporters du PSG, quelques semaines après l’incroyable prolongation de Kylian Mbappé. Mais…

Zidane ne viendra pas au PSG ?

Mais de l’autre côté de la barrière, il y a des médias plus sceptiques. L’Equipe, en tête, qui a d’abord appelé le conseiller de Zidane, Alain Migliaccio : « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinedine Zidane. Ni Zinedine Zidane, ni moi-même, n’avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que sa Majesté l’Emir du Qatar ait l’habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l’avenir du PSG ». En complément, le quotidien précise que le dossier est plus que mal engagé. Notamment depuis que le PSG a officialisé la venue de Luis Campos. Le Portugais ne veut pas de Zidane. Il pousse pour un autre candidat : Christophe Galtier. Depuis, plusieurs autres médias vont dans leur sens. En Espagne, AS précise même que Zidane a déjà refusé trois fois les avances du PSG, deux en fin d’année dernière et la troisième fois, tout récemment.

Le choix du coach risque d’être par « défaut » car les pistes rêvées ne sont pas disponibles (Guardiola, Xavi) ou n’ont toujours pas accepté (Zidane). Le départ de Pochettino était entériné il y a des mois au Qatar, mais il ne reste pas 50 000 candidats sur le marché. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 12, 2022

Ni Zidane, ni Galtier ?

Au final, c’est un micmac incroyable dans lequel il est impossible de savoir qui dit vrai ou qui se trompe. Sur les réseaux sociaux, quelques insiders tentent d’apporter leur pierre à l’édifice. Sabri, égérie urbaine du PSG, semble sur de son fait : Zidane va signer. Mais Romain Molina, journaliste, vient de donner une version totalement inverse : « Zidane a refusé les avances du PSG cette semaine. Il n’y a aucun accord contrairement à ce qui a été dit. Le Qatar n’abandonne pas (c’est la priorité absolue), mais le temps presse. Le club a convenu de bouger cette semaine pour le coach, et Campos pousse toujours pour Galtier ». Depuis, la Twittosphère se déchire en deux camps…

🚨 ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL ! Dimanche prochain, à quelques jours de ses 50 ans, Zinédine Zidane est dans Téléfoot ! Un Grand Format IMMANQUABLE de @YassinNfaoui et @BarniaudSeb, à découvrir dans le dernier Téléfoot de la saison 🔥 pic.twitter.com/1Qdza9tJuR — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 12, 2022

Mais une alternative pourrait commencer à prendre du poids. Et si ce n’était ni Zinedine Zidane, ni Christophe Galtier ? Un troisième nom pourrait en effet créer la surprise. Avec une couverture médiatique totalement focalisée sur Zizou, le PSG a très bien pu travailler dans l’ombre, à l’abri des médias indiscrets. Reste à savoir qui Paris sortira de son chapeau. Les noms de Thiago Motta, Marcelo Gallardo ou encore Ruben Amorim sont déjà sortis. Pour le reste, peu de gros poissons sont disponibles sur le marché…