Un gros chèque sur un gamin de 18 ans, l’OM sur le point de tenter le coup !

L’OM cherche à trouver de nouveaux talents pour les années à venir. Et en Ligue 1, il y a un garçon qui plaît beaucoup aux dirigeants marseillais. Un transfert à environ 15 millions d’euros est à l’étude pour cet espoir français de seulement 18 ans.

Un vent de jeunesse pourrait souffler sur le mercato marseillais. En effet, Pablo Longoria s’est mis en chasse de plusieurs profils d’avenir, que Jorge Sampaoli pourrait intégrer à l’effectif pour les faire exploser ensuite. Et sur le plan offensif, la cible de l’OM est clairement identifiée dans le registre.

Il s’agit du pétillant Mohamed-Ali Cho, qui évolue actuellement du côté du SCO Angers.

A 18 ans, ce gamin a fait une entrée remarquée en Ligue 1. Depuis deux saisons, il fait partie des étoiles montantes du football français.

🔄L’OM a concrètement avancé pour Mohamed-Ali Cho ces dernières semaines. Le club est entré dans la phase active de ce recrutement.

Le transfert pourrait se conclure au dessus des 10M€. Il faudra faire face à la concurrence de Francfort, aussi bien placé. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/cLWyOvVhUC — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 22, 2022

L’OM est chaud sur Cho

Le dossier Mohamed-Ali Cho est bien avancé du côté de l’OM. Un accord aurait déjà été trouvé entre les dirigeants marseillais et leurs homologues angevins. Un montant approchant les 15 millions d’euros, bonus compris. Une sacrée somme au regard de la jeunesse du joueur, qui vient de terminer seulement sa deuxième saison en Ligue 1.

De surcroît, le jeune Cho n’a plus qu’une seule année de contrat à Angers. 15 millions d’euros pour 50 matchs de Ligue 1 et un an de contrat, ce n’est pas donné… Mais Pablo Longoria, comme Jorge Sampaoli, le veulent plus que tout. Convaincus de son potentiel, ils veulent le voir sous les couleurs marseillaises cet été.

Selon la Provence, l’OM fait de Mohamed-Ali Cho (18 ans) une priorité ! Angers réclame 15 M€ et l’OM fait face à la concurrence du Bétis Séville. Il voit d’un très bon œil l’option OM. Il sait ce que le club lui propose et n’en fait pas une question financière#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/QGDCFlA2TU — Fabien (@Beye13) May 27, 2022

Exit Luis Henrique ?

La concurrence est rude pour Mohamed-Ali Cho. Les clubs étrangers sont bien évidemment dans le coup et il va falloir être solide pour l’OM. Mais l’écurie phocéenne a clairement ses chances après avoir dégainé parmi les premiers pour s’attacher les services du joueur de l’équipe de France Espoir. Une arrivée qui pourrait compromettre un destin phocéen, celui de Luis Henrique. Le jeune brésilien était sur la liste des départs l’hiver dernier, il pourrait de nouveau y être cet été.

Notamment si Mohamed-Ali Cho débarque Acheté 8 millions d’euros par l’OM, Luis Henrique pourrait retourner au Brésil. En prêt avec option d’achat, visiblement. Reste à savoir si ce sera en Amérique du Sud ou en Europe. En effet, plusieurs clubs italiens et espagnols sont déjà sur le coup.

La Lazio Rome regarde attentivement le dossier.