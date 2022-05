Un duo totalement dingue réuni par… le PSG ?

Et si, par la magie du prochain mercato estival, le PSG réalisait le rêve totalement incroyable de réunir les deux plus grands monuments du football moderne sous les mêmes couleurs. Et si, Lionel Messi jouait aux côtés de Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? C’est une possibilité de plus en plus forte…

Sous l’étendard qatari, Paris « rêve plus grand ».

Depuis 2011, les stars se précipitent pour porter le maillot du PSG. Il est vrai que les salaires proposés par la nouvelle puissance du football mondial a de quoi séduire…

Mais le volet sportif a clairement pris du galon ces dernières saisons. Les arrivées de Mbappé et Neymar, en 2017, ont permis au club de franchir un vrai cap. On ne vient plus uniquement au PSG pour toucher un gros chèque, on vient aussi pour rejoindre une équipe performante et pour jouer avec des footballeurs d’exception.

C’est encore plus le cas depuis l’été 2021 et les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et surtout… Lionel Messi. Paris est plus que jamais dans une autre dimension.

Et maintenant, Cristiano Ronaldo ?

L’histoire n’est peut-être pas terminée. Après avoir écrit l’incroyable chapitre Leo Messi l’été dernier, le plus grand joueur de tous les temps pour bon nombre d’entre nous, Paris a encore faim et regarde vers l’autre génie du ballon rond : Cristiano Ronaldo. Après la Juventus, l’idole portugaise est revenue à Manchester United. Mais sa seconde aventure mancunienne ne connaît pas les résultats escomptés. Et sans Ligue des Champions au programme de l’exercice 2022-2023, il va être difficile de conserver CR7, qui regarde déjà comment partir.

Une opportunité que le PSG aimerait saisir, et on comprend pourquoi. Malgré ses 37 ans, Cristiano Ronaldo reste un monstre, une machine à gagner. Précisément ce dont Paris a besoin.

Un duo compatible

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les meilleurs ennemis depuis 15 ans. Les deux géants se partagent quasiment tous les Ballons d’Or de la dernière décennie. Pour autant, leur rivalité est saine et les deux hommes s’apprécient en coulisse. De plus en plus, même, avec les années. Si leur personnalité est différente, leur compatibilité est évidente.

Et avec Neymar et Mbappé autour d’eux pour compléter le quatuor, difficile de trouver plus attrayant dans toute l’Histoire du football. Encore faut-il que Mbappé reste… En effet, si le PSG songe à Cristiano Ronaldo, c’est précisément parce que Kylian Mbappé est sur le départ. C’est pour compenser la perte du Français que Paris pense à faire venir le Portugais. Un coup d’éclat pour masquer la tristesse de perdre le nouveau phénomène des prochaines années.

Car quand Lionel Messi et Cristiano Ronaldo partiront à la retraite,

c’est très certainement Kylian Mbappé qui tentera de faire mieux que cinq et six Ballons d’Or…