Un buteur convoité de l’OM sera marseillais la saison prochaine !

in

Hier soir, avait lieu la soirée des trophées UNFP, événement récompensant des joueurs et entraîneurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Lors de la soirée, plusieurs Marseillais ont été récompensés, dont Saliba, Dieng, et Dimitri Payet. Quelques précisions sur l’avenir des deux premiers ont été donnés, notamment une officialisation de la part du joueur sénégalais concernant son avenir.

L’attaquant sénégalais voit sa côte monter

Cette saison, Bamba Dieng a réalisé de bonnes performances au sein du club phocéen. Il a marqué quelques buts importants, qui lui ont donné la confiance de Sampaoli.

Le joueur, en plus d’avoir été décisif à plusieurs reprises, apporte beaucoup au jeu marseillais. Il peut éliminer des joueurs, créer des espaces, mais également délivrer de belles passes à ses coéquipiers. Alors que la créativité dépendait souvent trop de Dimitri Payet, le club a réussi à se trouver un nouvel artificier en la personne de Dieng.

Ce qui lui a donné la confiance de l’entraîneur argentin, c’est aussi peut-être son championnat d’Afrique des nations, remporté avec la sélection sénégalaise. Lui, et son compatriote Pape Gueye, ont gagné beaucoup plus de temps de jeu au retour de la CAN victorieuse, au Cameroun.

Bamba Dieng remporte le Trophée UNFP du but de l’année en Ligue 1. 🔵⚪️ pic.twitter.com/skPVACD4qM — Actu Foot (@ActuFoot_) May 15, 2022

Toutefois, il n’a pas été souvent été titularisé lors de la compétition, mais a impressionné par son sang-froid. En effet, il a su tirer ses tirs aux buts d’un calme exemplaire, à son jeune âge, lors des matchs à élimination directe. Après cela, son retour en France a été très bon, puisqu’il a su marquer en championnat. Cela a aussi été le cas en compétition européenne, et notamment contre le Feyenoord Rotterdam, malgré l’élimination de Marseille de la Ligue Europe Conference.

Ainsi, avec de si bonnes performances, et une visibilité et crédibilité données par la CAN, sa côte a très rapidement grimpé. Son avenir était discuté au sein du club, qui voulait absolument le voir rester lors de la saison prochaine.

Soirée des trophées UNFP

Comme expliqué précédemment, de nombreux marseillais étaient présents à la soirée des trophées UNFP hier soir.

L’attaquant sénégalais avait notamment été nominé pour le plus beau but de l’année, aux côtés de Wahbi Khazri, Téji Savanier, Lucas Paqueta, et Franck Honorat.

Sans grandes surprises, c’est son retourné acrobatique très impressionnant qui a été élu, par les téléspectateurs, plus joli but de la saison en Ligue 1. Le trophée fut remis par Yacine Brahimi, et un certain… Ronaldinho.

Le but de Bamba Dieng à Strasbourg est élu plus beau but de la saison ! #TeamOM pic.twitter.com/sxaA6GtTxb — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 15, 2022

À l’image de Mbappé, interviewé après la soirée et questionné sur ses déclarations, l’attaquant marseillais a, lui aussi, fait une grosse annonce sur son avenir. Alors que plusieurs clubs se sont positionnés pour le signer, le joueur dévoile où il jouera la saison prochaine.

Et, cela sera à l’OM, pour une saison supplémentaire : “Je serai marseillais la saison prochaine.”. Voilà de quoi donner le sourire aux supporters marseillais, même si le cas le plus discuté reste celui de William Saliba, prêté par Arsenal, qui ne sait toujours pas s’il retournera en Angleterre ou non.

Vous savez désormais tout sur le cas Bamba Dieng à l’OM. Désormais, c’est à ses coéquipiers de dévoiler leur choix en vue du mercato estival !