Un ancien parisien pour remplacer Dembélé ?

Le FC Barcelone va entamer une véritable révolution lors du prochain mercato estival, avec un dégraissage très important de flops et des arrivées de joueurs confirmés. Pour le moment, le plus grand dossier du club, à l’image du PSG avec Mbappé, est le cas d’Ousmane Dembélé. En le prolongeant, cela soulagerait et permettrait à Laporta de se concentrer sur le mercato à venir, crucial pour la saison prochaine.

Dembélé plus proche d’un départ qu’une prolongation

Ousmane Dembélé, malgré seulement un but marqué en championnat, réalise une saison très intéressante au niveau du jeu. Après de nombreuses années où les blessures s’enchainaient, notamment à cause d’une hygiène de vie non sans reproches, le français revient très bien.

Avec l’arrivée de Xavi, qui ne se cache pas de son amour pour le joueur, et de son ami Aubameyang avec qui il a une excellente relation sur, et en dehors du terrain, le joueur semble plus épanoui que jamais. Et pourtant, il arrive en fin de contrat et est très loin d’une prolongation aujourd’hui.

Son agent, qui a eu des contacts avec le PSG, se montrerait beaucoup trop gourmand envers la direction du club catalan. Les prétentions salariales seraient trop élevées pour un Barça qui n’a jamais connu une situation économique aussi critique de toute son histoire.

Le joueur, qui a été longtemps blessé, tout en étant payé, devrait être reconnaissant envers le club et faire des efforts, selon les supporters blaugranas.

L’envie du joueur de rester ne fait pas de doute, mais lui et son agent n’arrivent pas à se mettre d’accord avec Laporta.

Di Maria pour le remplacer ?

Ainsi, le français serait tout proche de la porte de sortie, avec notamment le PSG qui ferait de lui sa priorité cet été. La prolongation de Mbappé lui aurait donné envie d’aller continuer sa carrière dans le club de la capitale, où il remplacerait Angel Di Maria.

🚨 Di María s’est offert à Barcelone. Le Barça a analysé la situation, mais la priorité est Raphinha et l’âge de l’Argentin, qui a 34 ans, pourrait être un problème pour son arrivée. (MD) pic.twitter.com/py5phItr6W — FR Barça (@FRBarca_) May 23, 2022

Au FC Barcelone, pour le remplacer, le club désirerait Rafinha, de Leeds. Cependant, avec le club anglais, qui s’est maintenu en Premier League, le prix du joueur serait un peu trop élevé pour le Barça (environ 40 millions d’euros). Ainsi, on penserait de plus en plus à faire signer un certain… Angel Di Maria, justement.

Le joueur argentin, ayant joué au Réal Madrid, serait une option cochée par le président Laporta. En fin de contrat avec le PSG, il est libre et avait été annoncé de la Juventus. Pourtant, selon plusieurs journalistes sportifs, l’Argentin aurait été proposé au club, qui ferait de Rafinha sa priorité.

Cependant, avec des finances au plus mal, le club catalan devrait être contraint de devoir se contenter de l’ancien parisien, lui qui coûterait zéro (sauf primes). Mais, son âge (34 ans) serait un argument qui aurait vite refroidi la direction catalane, qui est en recherche de jeunes joueurs.

De plus, ces informations sont à prendre avec des grosses pincettes, surtout quand on sait que l’Argentin a eu un passé rayonnant avec le rival historique du club, le Réal Madrid. On imaginerait mal le voir porter le maillot blaugrana, même pour une fin de carrière.

L’affaire reste donc à suivre !