Un ancien lyonnais prêt à aider le rival historique Saint-Étienne ?

in

Alors que Saint-Etienne est au bord du gouffre et lutte désespérément pour un maintien en Ligue 1, le club historique français a reçu un soutien étonnant. Alors que la rivalité entre lyonnais et stéphanois n’est plus à démontrer, tant la haine est forte entre les deux camps, certains n’ont pas de gêne à supporter les deux clubs. Certains joueurs ayant même osé jouer pour les deux clubs.

Saint-Etienne en grande difficulté

Cette saison, le club le plus titré de France historiquement, est en plein cauchemar, encore jusque-là, jamais vécu par les Verts. Avec 76 buts encaissés cette saison, à une journée de la fin du championnat, ils sont classés à la 19ᵉ place, devant Bordeaux et derrière Metz.

L’attaque de Saint-Etienne n’est pas forcément le problème majeur de l’équipe, qui a fait 41 réalisations, soit autant que le 12ᵉ, Reims. Le problème est le rapport entre les buts marqués et les points rapportés. Pour avoir une comparaison forte, Nice a marqué seulement 8 buts de plus, soit 49, mais a le double de points : 63 contre 31.

Et ce déséquilibre est dû à la défense catastrophique. En effet, si vous perdez toute la saison sur des scores fleuves, du genre 5-3, ou 4-2, forcément, votre équipe aura de bonnes statistiques offensives, mais aucun point gagné à la fin.

Le maintien s’annonce très difficile, puisqu’ils seront obligés, inévitablement, de passer par les barrages, dans le meilleur des cas. Metz, actuel barragiste, affrontera le PSG, ce qui peut donner de l’espoir aux Verts.

Cependant, Saint-Etienne affrontera Nantes, qui est une équipe plutôt compliquée à battre. Un match nul leur permettrait de jouer les barrages, en cas de défaite de Metz contre le PSG. Mais, en cas de défaite, Pascal Dupraz et ses hommes seraient officiellement relégués en Ligue 2, quelle que soit l’issue du match PSG-Metz. Cela serait un véritable tremblement de terre pour le football français.

Bafétimbi Gomis en héros du club ?

Pourtant, alors que le club pourrait voir son pire cauchemar devenir réalité, un joueur ayant créé une grande controverse au sein du club lors des années 2000, a proposé ses services pour les aider.

Il s’agit de Bafétimbi Gomis, international français de 2008 à 2013. Tandis qu’il est formé à l’AS Saint-Etienne, à l’âge de 15 ans et a évolué là-bas de 2002 à 2009, il trahit le club. Pour un Stéphanois, signer chez le rival à l’Olympique Lyonnais est l’acte impardonnable lorsque l’on a déjà joué pour les Verts. Gomis a réussi à faire pire, en signant directement de l’AS Saint-Etienne à l’OL, sans passer par un autre club avant, comme c’est souvent fait pour éviter de gros problèmes d’éthique.

👀 La panthère la plus célèbre de Ligue 1 a fait passer un léger frisson au Camp Nou ! L'inusable Bafétimbi Gomis a cru offrir le but de la victoire à Galatasaray face à Barcelone en Ligue Europa avant d'être logiquement rattrapé par la patrouille pour un hors-jeu. pic.twitter.com/5fZrYaevNn — RMC Sport (@RMCsport) March 10, 2022

Cependant, il n’a jamais caché qu’il supportait Saint-Etienne après avoir quitté le club de Jean-Michel Aulas, ce qui n’a pas réellement plus aux Lyonnais.

Récemment, l’ancien lyonnais, et donc, stéphanois, a annoncé qu’il était prêt à revenir au sein du club, non comme joueur, mais au sein de l’administration. Que cela soit dans l’organigramme du club, comme dirigeant ou consultant, l’idée lui reste dans la tête.

Voilà, vous savez tout sur les dernières actualités sportives de Saint-Etienne !