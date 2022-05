Un ancien lyonnais de retour au club pour relancer sa carrière ?

in

Alors que le Bayern est en plein clash avec son joueur phare, à savoir le polonais Robert Lewandowski, le club allemand a pris une décision forte sur l’un de ses joueurs français, en la personne de Corentin Tolisso. Le joueur et le club ont trouvé un accord pour résilier son contrat, ce qui laisse l’ancien lyonnais libre de tout contrat. Une aubaine pour Jean-Michel Aulas ?

Le Bayern a résilié le contrat de Tolisso

Le milieu de terrain français, ayant fait les beaux jours de son club formateur, l’OL, n’a pas connu le succès que l’on pouvait lui souhaiter, du côté de Munich.

#Tolisso quitte le Bayern : [le retour du champion du Monde dans son club formateur est très peu probable. La tendance serait plutôt à la découverte d’un nouveau pays.] #Ex_OL @CorentinTolisso

En effet, de nombreuses blessures à répétition ont freiné son ascension, ce qui a obligé le club allemand à recruter d’autres milieux, qui sont vite devenus titulaires. Son temps de jeu fut très réduit et ses quelques entrées en jeu étaient parfois bonnes, mais jugées insuffisantes pour un club tel que le Bayern, vainqueur de la Ligue des champions deux ans auparavant.

De plus, l’arrivée de Julian Nagelsmann, jeune entraîneur de 34 ans en provenance de Leipzig, n’a pas donné plus de temps de jeu au milieu de terrain français, souvent mis derrière Kimmich, Sule, et Goretzka.

Ainsi, la résiliation d’un contrat semblait la meilleure solution, tant pour le joueur, que pour le club allemand. Mais, avec une méforme physique récurrente depuis quelques années, quel club pourrait prendre le risque de recruter le français ?

Retour à la maison pour se relancer, à l’image de Tanguy Ndombele ?

La réponse se trouve dans la question. Le seul club qui pourrait prendre le risque de lui donner une chance, est celui qui lui fait toujours confiance à l’heure actuelle, soit l’Olympique Lyonnais. Il a réalisé de très bonnes performances au sein de son club de cœur, aux côtés de Lacazette.

Son retour à l’OL comblerait quelques départs du club, comme celui de Tanguy Ndombele, qui devrait retourner en Angleterre, à Tottenham. D’ailleurs, ce dernier a, lui aussi, à l’OL, fait un retour temporaire, qui lui a plutôt très bien réussi. Il a retrouvé un très bon niveau de jeu, qu’il n’arrivait pas à maintenir à Tottenham.

Qui de mieux qu’un ancien lyonnais en manque de performance et en recherche d’une relance de carrière, pour en remplacer un autre ? Cependant, si cela devait se faire, ce ne serait pas sous la forme d’un prêt, cette fois. Et, Tolisso touchait un salaire de 7M d’euros par an, au sein du club allemand, ce qui semble trop élevé pour Aulas.

Le français devrait donc faire quelques efforts financiers, en plus d’accepter de ne pas jouer l’Europe la saison prochaine. Cela engage donc beaucoup de conditions compliquant le dossier, mais rien ne reste impossible.

En effet, le joueur aurait débarqué à Lyon quelques jours auparavant, afin de se ressourcer. Il aurait également visité les nouvelles installations réalisées aux abords du quartier Gerland. On doute fortement qu’il ait effectué un passage à Lyon, sans avoir rendu visite à son ancien président Jean-Michel Aulas, envers qui il a beaucoup d’affection. Une occasion pour le président de proposer un retour à son ancien joueur ?