Udinese – Atalanta : pronostics, cotes et astuces

Après avoir raté le match du jeudi 6 janvier, l’Atalanta et l’Udinese s’apprêtent à entrer sur le terrain chez les Frioulans pour le match de dimanche 9, sauf évolution de la situation sanitaire. La prédiction Udinese – Atalanta pour le match est plutôt en faveur des joueurs de Bergame, mais si vous êtes intéressé par des pronostics sur l’événement, vous trouverez ici toutes les meilleures suggestions.

Pronostic Udinese – Atalanta pour parier sur le match

Udinese – Prédiction Atalanta 1 × 2: Atalanta @ 1,78 – Goldbet

L’Atalanta occupe les premières places du classement de la Serie A et bien qu’elle n’ait pas remporté de victoire contre l’Udinese au match aller, ses résultats sont jusqu’à présent bien meilleurs que ceux des Frioulans. En fait, l’équipe Orobica compte 11 victoires contre 4 pour l’Udinese, ainsi qu’un nombre beaucoup plus élevé de buts marqués. Une victoire de Goddess est donnée à 1,78 sur Goldbet.

Pronostic – Atalanta marque en seconde période – Oui @ 1,45 – Lottomatica

Avec 38 buts inscrits, l’attaque de l’Atalanta est l’une des meilleures du championnat et souvent dans les matchs joués, des buteuses comme Zapata, Malinovski et Muriel se sont distinguées pour avoir su marquer en seconde période. Voir l’article : AC Milan – Naples SSC : pronostics, cotes et conseils pour votre paris. Un but de la déesse après la seconde mi-temps est coté à 1,45.

Pronostic – Total de buts – Moins de 3,5 @ 1,35 – Eurobet

Malgré la différence de classement entre les deux protagonistes du match, force est de constater que l’Udinese et l’Atalanta disposent d’assez bonnes défenses et qu’ils ont respectivement 28 et 24 buts encaissés. Voir l’article : Pérouse – Ternana Calcio : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris. Compte tenu du résultat précédent lors du dernier match direct, qui s’est terminé 1-1, il est possible que moins de 3,5 buts soient marqués lors du match de dimanche.

Voir l’article : Angers SCO – Monaco : Pronostic et formations probables Angers et Monaco s’affronteront le mercredi 1er décembre à 19h00, dans un…

Cotes Udinese – Atalanta

Cotes pour parier sur le résultat

Dans la liste suivante, nous avons rassemblé les cotes sur les trois résultats finaux possibles lors du prochain match : Voir l’article : Monaco (AS) – Lille (LOSC) : Pronostic et compositions probables.

Marqueurs de cotes possibles

Si Covid le permet, vous pouvez trouver ici les meilleures cotes sur les buteurs les plus probables du match de dimanche entre l’Udinese et l’Atalanta :

Cotes But / NoGoal

Les six dernières rencontres entre l’Atalanta et l’Udinese ont toujours vu les deux équipes marquer au moins un but. Voici les cotes sur les paris GG/NG :

Nous précisons que les cotes précédentes sont toujours sujettes à des modifications dans le temps.

Voir l’article : Turin – Bologne : pronostic, cotes et pronostics Le tirage au sort entre les deux équipes est le résultat vers…

Dernier résultat Udinese – Atalanta : un match nul entre les équipes

Jusqu’en octobre 2021, l’Atalanta et l’Udinese se sont rencontrés au stade de Bergame lors du match aller de Serie A. Le match, qui devait être en faveur de la Déesse, s’est toutefois soldé par un nul 1-1. Un but de Malinovski avait donné l’avantage à l’équipe d’Orobic en début de seconde période, mais un but de Beto Betuncal dans le dernier temps additionnel a permis aux Frioulans de terminer dans un égaliseur utile. Le jeu, cependant, a vu l’Atalanta dominer en termes de possession de balle.

Résultat Atalante – Udinese : 1-1