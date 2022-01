Turin – Fiorentina ACF : pronostics, cotes et astuces

Turin et la Fiorentina sont prêts à entrer sur le terrain pour la 21e journée de Serie A après avoir raté le dernier match en raison d’un trop grand nombre d’infections dues au covid-19. Toujours attentifs aux changements possibles dus à la situation pandémique, nous avons rassemblé dans cet article les meilleurs conseils de paris sur le pronostic Turin – Fiorentina.

Turin – Fiorentina pronostics et pronostics

Torino – Prédiction Fiorentina 1 × 2: Fiorentina @ 2.60 – Goldbet

La Fiorentina est actuellement proche du top 6 du classement de Serie A avec 10 victoires, 2 nuls et 7 défaites et compte également 34 buts marqués, un nombre bien supérieur aux 23 buts totaux de Turin. On se souvient aussi que la Viola n’a jamais perdu lors des cinq derniers matchs, ayant obtenu trois victoires et deux nuls. Voir l’article : Cagliari – Turin : pronostic, cotes et pronostics. Compte tenu de l’attaque dangereuse de la Fiorentina, une victoire de Viola est cotée à 2,60 sur Goldbet.

Prédiction – Score premier – Fiorentina @ 1,97 – Lottomatica

Précisément à cause du département offensif de Viola, la Fiorentina est l’équipe la plus populaire en tant qu’auteur du premier but du match contre Turin. Voir l’article : US Salernitana – Inter Milan : pronostics, cotes et conseils pour votre paris. En effet, on rappelle que l’attaque des invités compte 11 buts de plus que celle de Toro.

Pronostic – Buteur du match – Vlahovic @ 1.90 – Eurobet

Bien que la situation de contagion du coronavirus ne change pas la conformation des joueurs disponibles pour la Fiorentina, l’un des buteurs les plus populaires du match de dimanche est Dusan Vlahovic. Lire aussi : Real Madrid vs Inter Milan : Pronostic, cotes et conseils pour votre paris. Ce joueur est considéré comme l’un des plus offensifs de l’équipe, ainsi que de toute la ligue, et son but à Turin est proposé avec une cote de 1,90 sur Eurobet.

Les cotes Turin – Fiorentina sur le match

Cotes résultat de la course

La Fiorentina a besoin des trois points pour tenter de se hisser dans le top 6 du classement, tandis que Torino doit essayer de se hisser dans le top 10. Voyons quelles sont les dernières cotes sur l’issue du match :

Objectifs de la somme des cotes

Poursuivons nos conseils en examinant les cotes sur les paris Moins / Plus de 2,5 données par Lottomatica Better :

Quotas GG / NG

Lors de trois des quatre derniers matches, dont le plus récent, la Fiorentina et le Torino ont toujours réussi à marquer au moins un but chacun. Voici les cotes sur les paris Goal / NoGoal :

Toutes les cotes décrites ici sont sujettes à changement.

Dernier résultat Turin – Fiorentina : une victoire pour la Viola

La Fiorentina et Turin se sont rencontrés pour la dernière fois en août 2021 en Serie A lors d’un match remporté par la Viola 2-1. La Fiorentina, qui a tenté beaucoup plus de tirs au but que Toro, avait pris les devants 2-0 avec des buts de Gonzalez et Vlahovic respectivement en première et deuxième mi-temps. Turin, en revanche, n’a réussi à combler l’écart avec Verdi qu’à la 89′, trop tard pour renverser le cours du match.

Résultat Fiorentina – Turin : 2-1

Buteurs : Gonzalez, Vlahovic, Verdi