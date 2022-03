Turin – Empoli Football Club : pronostic, cotes et pronostics

Deux matches de Serie A se joueront jeudi 2 décembre pour la quinzième journée, l’un entre Turin et Empoli, et l’autre entre la Lazio et l’Udinese. La prédiction Turin – Empoli décrite dans cet article suggère que le match pourrait se terminer par un match nul, mais allons voir les conseils de paris plus détaillés.

Turin – Pronostic Empoli sur l’événement de jeudi

Turin – Empoli Prédiction 1 × 2 : Nul @ 3,85 – Lottomatica

En analysant les résultats obtenus jusqu’à présent en Serie A par Empoli et Turin, nous trouvons un nombre extrêmement similaire de victoires, de nuls et de défaites. Là où Turin a réalisé cinq victoires, deux nuls et sept défaites, Empoli a le même nombre de matchs perdus, mais un nul de moins et une victoire de plus. Cela dit, la différence totale de buts des équipes montre qu’Empoli arbore une attaque plus efficace, mais aussi une défense moins bonne, tandis que les grenades ont concédé moins de buts avec une défense plus solide mais avec une attaque moins incisive. Au vu de ces statistiques et compte tenu du niveau similaire des deux équipes, un match nul est un résultat probable pour le match du jeudi 2 décembre.

Pronostic – Marquer le premier but – Empoli @ 2,68 – Eurobet

Turin aura l’avantage de jouer à domicile, cependant Empoli avec 21 buts marqués en 14 matches selon nos prévisions est plus susceptible de marquer le premier but du match. Voir l’article : Latium – Udinese : pronostics, cotes de résultat. L’équipe visiteuse est citée comme le premier buteur à 2,68 sur Eurobet.

Prédiction – Les deux Score – Oui @ 1,52 – Goldbet

Au cours des 5 derniers matchs, Empoli a toujours marqué et, bien que Turin ait 17 buts en 14 matchs, il est probable que les deux équipes, l’une à la onzième place et l’autre à la treizième place du classement, pourront marquer au moins un but .à la réunion. A voir aussi : Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie. Le résultat Goal est coté à 1,75 sur Goldbet.

Les cotes Turin – Empoli pour le match

1 × 2 cotes

Auparavant, nous avons vu les cotes de Lottomatica sur le tirage, mais nous voyons également les autres cotes 1 × 2 proposées par le bookmaker : Voir l’article : L.R Vicence – Bénévent : Prédiction, formations probables.

Sous/Sur ​​cotes

Turin a obtenu plusieurs résultats sous 2,5 depuis le début de la Serie A 2021-2022 et cela pourrait également se répéter contre Empoli. Voyons les actions Eurobet :

Buteurs de cotes

Pinamonti et Bandinelli ont été les buteurs d’Empoli lors de leur dernier match, tandis que Torino n’a pas marqué pour la Roma. Voyons les buteurs les plus probables pour le prochain match :

Tous ces quotas sont sujets à changement.

Résultat Turin – Empoli : Analysons le dernier résultat obtenu

Pour trouver un précédent direct entre Turin et Empoli, il faut revenir à la Serie A 2018-2019. Lors du match retour du championnat, Empoli avait joué un grand match malgré une possession de balle moindre et a réussi à l’emporter 4-1 sur Toro, marquant à la fois dans la première et la seconde moitié du match. Cependant, les conformations des deux équipes sont désormais très différentes de ce que nous avons vu lors du dernier match direct.

Résultat Turin – Empoli: 1-4

Buteurs : Acquah, Brighi, Di Lorenzo, Caputo, Falque