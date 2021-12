Turin – Bologne : pronostic, cotes et pronostics

Le tirage au sort entre les deux équipes est le résultat vers lequel tend notre pronostic Turin – Bologne vers le match du dimanche 12 décembre à 12h30 qui se jouera au domicile des Bolonais. Jetons un coup d’œil à quelques conseils de paris utiles sur l’événement.

Pronostic Turin – Bologne et résultats possibles

Pronostic Turin – Bologne 1 × 2 : Nul @ 3,25 – Lottomatica

Torino vient de réaliser son quatrième nul depuis le début de la saison de Serie A et son deuxième consécutif. Bologne, en revanche, a perdu contre la Fiorentina par 2-3 à domicile. Sur le même sujet : Venise – Hellas Vérone : pronostics, cotes et astuces pour votre paris. Les deux équipes ne sont pas étrangères aux matchs nuls, d’autant plus que les deux derniers matchs directs entre Turin et Bologne se sont toujours soldés par des matchs nuls. Sur Lottomatica, un résultat égal est actuellement coté à 3,25.

Prédiction – Total de buts – Moins de 2,5 @ 1,75 – Goldbet

Turin et Bologne ont marqué un nombre de buts très similaire depuis le début de la saison, l’équipe visiteuse étant actuellement légèrement en avance mais aussi avec plus de buts encaissés. Voir l’article : Rennes – Lyon (OL) : Pronostic, formations probables et conseils pour votre paris. En calculant que le match se jouera à Turin, équipe qui n’a encaissé que 17 buts en 16 matchs, il est possible que le nombre total de buts marqués ne dépasse pas deux buts.

Pronostic – Score premier – Turin @ 1.80 – Eurobet

En plus d’avoir encaissé dix buts de moins que Bologne, Turin aura l’avantage de jouer à domicile lors du match de la dix-septième journée et c’est pourquoi nous pensons que ce sera Toro qui marquera le premier but de la rencontre. Voir l’article : Gênes CFC – Milan ACM : pronostics, cotes et pronostics.

Autres quotas Turin – Bologne

Quotas pour le résultat final

Nous avons jusqu’ici parlé des cotes de Lottomatica sur le tirage Turin – Bologne, mais voyons maintenant aussi les cotes sur les autres issues possibles :

Marqueurs de cotes possibles

Continuons avec ce qui peut être considéré comme les buteurs les plus populaires au cours du match sur la base des buts marqués jusqu’à présent dans la ligue :

Cotes de résultat exactes

Pour conclure ici, nous avons rassemblé les cotes sur deux des résultats exacts les plus probables, compte tenu également du fait que les deux derniers matchs directs entre Turin et Bologne se sont soldés par un match nul 1-1 :

Les quotas mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés avant la réunion du dimanche.

Résultat Turin – Bologne : une série de tirages au sort

Les deux derniers matchs directs joués entre Turin et Bologne de fin 2020 jusqu’à maintenant se sont soldés par des matchs nuls 1-1. Plus précisément, le dernier match, disputé en avril, a vu Bologne prendre immédiatement les devants avec un but de Barrow en première mi-temps. Cependant, Torino a pu récupérer grâce à un but de Mandragora, actuellement blessé, à la 58e minute de la seconde mi-temps.

Résultat Bologne – Turin : 1-1