Transferts : Le Milan AC prépare un mercato de rêve

La fin de la saison approche à grands pas et les premières rumeurs du mercato commencent déjà à enflammer la planète football. Le Milan AC concocte un mercato XXL pour la saison prochaine, alors que le club pointe toujours en tête de la série A à trois journées de la fin. Zoom sur les projets du club lombard et leurs ambitions pour la prochaine campagne européenne.

Le Milan AC s’apprête à être racheté

Auteur d’une excellente saison en série A, où ils sont en tête à la lutte pour le titre avec le rival de l’inter, le club de l’AC Milan s’apprête à être racheté par une société dénommée InvestCorp. Un fonds d’investissement en provenance du Moyen-Orient, basé à Bahreïn, mais également présent à :

Londres

New York

Les nouveaux investisseurs intéressés par le club s’apprêtent à mettre le paquet pour le mercato estival et promettent un recrutement extraordinaire aux fans milanais.

La somme astronomique promis par les nouveaux propriétaires

Alors que les négociations semblent maintenant bien avancées entre les propriétaires actuels et le fonds d’investissement InvestCorp, le nouvel acquéreur a promis une jolie enveloppe pour renforcer l’effectif du Milan AC. L’investisseur serait prêt à mettre un chèque de 300 Millions d’euros pour les futurs transferts de l’été.

Une somme colossale qui peut permettre à l’AC Milan de changer de dimension et de retrouver les sommets du football européen.

De nombreux noms circulent déjà

Paolo in that new 4k cam lookin crisppic.twitter.com/4DUZDm4XuQ — Karim 🪡 (@Futball_Karim) May 3, 2022

Les rumeurs vont bon train depuis les dernières annonces concernant les arrivées en Lombardie la saison prochaine. Des stars internationales en provenance de tous les grands championnats sont annoncés dans le viseur du club milanais, plein d’ambition pour la prochaine Ligue des champions.

Le Français Christopher Nkunku revient avec insistance dans les discussions de transfert, auteur de la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs de Leipzig. Auteur de 18 buts et 13 passes décisives en Bundesliga cette saison, il intéresse les plus grandes écuries d’Europe et risque d’agiter la prochaine période de mercato. Avec une telle enveloppe, l’AC Milan pourrait prendre une longueur d’avance sur les autres concurrents.

Autre nom qui revient souvent dans les discussions milanaises, Marco Asensio, le milieu de terrain du Réal Madrid. En fin de contrat l’été prochain, le joueur de 26 ans irait potentiellement chercher un nouveau défi de l’autre côté du territoire français. Le Milan serait prêt à débourser 30 Millions d’euros pour le faire venir dès cet été.

Plus fou encore, le nom de certains joueurs de l’écurie de Manchester City, actuel leader de Premier League, commence à circuler du côté italien. Riyad Mahrez et Raheem Sterling seraient deux profils susceptibles d’intéresser les dirigeants du club pour renforcer le secteur offensif du jeu. Enfin, Sébastien Haller, l’attaquant néerlandais auteur d’une magnifique campagne européenne avec l’Ajax d’Amsterdam (11 buts en 8 matchs) serait l’une des priorités du club pour l’année prochaine.

Le cas Rafael Leão

L’attaquant portugais de 22 ans Rafael Leão est l’un des artisans de l’excellente saison du Milan AC. Annoncé sur le départ ces dernières semaines, notamment du côté du Paris-Saint Germain, les nouveaux acquéreurs seraient finalement prêts à beaucoup de compromis pour garder la pépite portugaise. Le débat autour de son départ est donc complètement relancé.