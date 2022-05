Traître, bad buzz… Ce retour de bâton douloureux que Mbappé n’avait pas prévu

En tournant le dos au Real Madrid pour prolonger au PSG, Kylian Mbappé ne s’est pas fait que des amis. La star tricolore, qui faisait jusqu’ici l’unanimité, s’est fait un paquet d’ennemis. Et il commence déjà à mesurer l’ampleur des dégâts.

La mise en scène de sa décision a été un modèle du genre. Kylian Mbappé a en effet fait monter la sauce jusqu’à la dernière minute autour de son avenir. Real Madrid, PSG, PSG, Real Madrid… Le Parisien a tenu bon jusqu’au bout, sans jamais laisser filtrer son choix. Un secret bien gardé qui aura tenu en haleine tous les fans pour finalement annoncer, en direct du Parc des Princes, son choix. Il reste ! Il continue l’aventure avec Paris, tournant ainsi le dos au Real Madrid.

Une volte-face incroyable dont il commence toutefois à découvrir des aspects moins sympathiques que la joie de ses supporters à Paris.

Un traître pour l’Espagne

C’est bien évidemment de l’Espagne que la colère est la plus forte. Les journaux espagnols ont annoncé son arrivée à plusieurs dizaines de reprises. Tous étaient certains, convaincus qu’il allait signer à Madrid. Même le président du Real, Florentino Pérez, était sûr de son coup. Depuis qu’il a décidé de rester, Kylian Mbappé a été désigné comme le traitre n°1. La campagne médiatique des médias ibères est à sens unique.

Selon eux, Mbappé avait donné sa parole et il l’a trahie. C’est inacceptable.

Mbappé prend cher sur les réseaux

Mbappé à propos de la story de Benzema (et d’une prétendue trahison) : « J’ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l’avaient sortie. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ? » (Le Parisien) https://t.co/eBqAFvoGD8 pic.twitter.com/OF8tMkSR1d — Actu Foot (@ActuFoot_) May 23, 2022

Et que dire de la colère des supporters, notamment du Real Madrid, sur les réseaux sociaux… Insulté et conspué, Kylian Mbappé découvre l’envers du décor. Et pour la première fois de sa carrière, il devient « clivant ». A l’inverse des supporters parisiens, pour qui il est une véritable icone vivante à présent, le Français est le paria de Madrid. Et pour mesurer l’ampleur du phénomène, il suffit de regarder les chiffres. En deux jours, Kylian Mbappé a perdu 700 000 followers sur Twitter ! Un bad buzz XXL qui montre à quel point sa décision ne passe pas du tout.

Même les joueurs ?

Los huevazos de #Benzema “llamando” traidor a #Mbappe poniendo esta foto del rapero #Tupac y quién le traicionó (y arriesgando, por tanto, su relación en la selección francesa en año de mundial)… es de un MADRIDISMO brutal. Por encima de todo lo demás.

🙌🏼🙌🏼🙌🏼 pic.twitter.com/YlkeZ2OFuC — Miguel Serrano 🇪🇸 (@MiguelSerranoTV) May 22, 2022

Le retour de bâton est douloureux pour la personnalité sportive préférée des Français. Kylian Mbappé ne s’attendait sûrement pas à un tel déversoir de haine. Une colère qui aurait même gagné le vestiaire du Real Madrid. Plusieurs joueurs merengue ont publié des photos, sur leurs comptes, embrassant l’écusson du club. Une manière détournée d’envoyer un message à leur camarade… Karim Benzema, de son côté, a publié une image énigmatique de Tupac, le célèbre rappeur assassiné. Un message pour son pote Kylian ? Ils auront tout loisir d’en parler en équipe de France lors prochain rassemblement…