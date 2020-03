Jenna McCormick en vedette au niveau élite dans deux sports l’an dernier

L’arrière central espère jouer pour l’Australie à Tokyo 2020

France 2019 a incité McCormick à se concentrer sur les «affaires inachevées»

Ne vous y trompez pas, Jenna McCormick n’est pas une athlète ordinaire. À l’époque où elle était à l’école, à l’heure du déjeuner, deux garçons, à la mode des cours d’école, se relayaient pour choisir les équipes et invariablement le premier nom à entendre était «Jenna». Avec le recul, ces garçons se sont avérés être des juges judicieux.

Avance rapide jusqu’au début de 2019 et McCormick était sur le terrain pour Adelaide Crows quand ils ont remporté le premier ministre national du football australien devant 50 000 spectateurs. C’était un moment décisif et un chiffre qui était, jusqu’à cette semaine, un record pour un record national pour un événement sportif féminin Down Under.

Voir la présence affichée sur le tableau de bord a été, comme le dit McCormick, un «moment de picotements sur la colonne vertébrale». Une carrière dans le football australien – le sport le mieux soutenu du pays – semblait assurée.

Pourtant, à la fin de l’année, McCormick représentait les Matildas. Et ce fut un début assuré et cultivé de l’arrière-centre, qui démentit peut-être ses émotions. La joueuse de 25 ans a admis après le match de novembre contre le Chili qu’elle était sur le point de «crier».

Cela n’a pas été un voyage ordinaire pour McCormick depuis ses débuts en W-League en 2012, plus une descente en montagnes russes qu’une trajectoire ascendante en douceur vers le haut. Toujours silencieuse dans la W-League, elle était sur le point d’abandonner le jeu il y a à peine deux ans. Mais McCormick a à peine mis un pied de côté lors de ses quatre sélections.