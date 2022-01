Tottenham Hotspur – Chelsea : Prédiction, formations probables et où le voir à la télé

Tottenham et Chelsea s’affronteront le mercredi 12 janvier à 20h45 lors du match retour de la demi-finale de la Coupe EFL, également connue sous le nom de Coupe Carabao, ainsi que de la FA Cup. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Tottenham – Chelsea.

Cotes et Astuces pour la Prédiction Tottenham – Chelsea

Tottenham – Prédiction Chelsea 1X2 : Match nul à 3,40 – Eurobet

Match retour de la demi-finale de la Coupe EFL, voire de la Coupe Carabao, dans lequel celui qui passera le tour devra affronter un match entre Arsenal et Liverpool en finale. Lors du match aller, qui s’est terminé 2-0 pour Chelsea il y a une semaine, le 5 janvier, Tottenham a très peu créé avec seulement 5 tirs et 2 au but en 90 minutes de jeu, des statistiques différentes pour les Blues de Chelsea que des tirs. Lire aussi : Monaco (AS) – Lille (LOSC) : Pronostic et compositions probables. , 6 au but, et 2 buts, Havertz à la 5′ et le 2-0 grâce à un but contre son camp de Davies, défenseur de Tottenham. Antonio Conte doit donc se rattraper dans ce match retour qui décernera le premier finaliste de la compétition, dans lequel on verra très probablement les mêmes hommes qu’à l’aller, avec un résultat différent selon nos experts, ou un nul, donné en l’occurrence à 3,40, ce qui permettrait tout de même aux Blues de Londres, Chelsea, de passer.

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Moins de 2,5 @ 1,90 – Lottomatica

Selon nos experts en paris, peu de buts seront marqués, c’est pourquoi opter pour les moins de 2,5 donné à 1,90 est une excellente cote, étant donné que Chelsea ira probablement au Tottenham Hotspur Stadium pour défendre le résultat du match aller. Lire aussi : Venise – Hellas Vérone : pronostics, cotes et astuces pour votre paris.

Prédiction de but/pas de but : But @ 1,70 – Goldbet

Si d’une part nous recommandons l’équipe Moins de 2,5, sur la question des buts des deux équipes nous trouvons que le Goal est une cote plus que appropriée, avec par conséquent une prédiction sur le résultat exact qui se traduirait par un 1-1, même l’une des cotes sur les résultats les plus joués ces derniers temps. Le Goal est coté à 1,70 !

Les cotes du match Tottenham – Chelsea

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes : Sur le même sujet : Naples SSC – UC Sampdoria : pronostics, cotes et astuces.

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les probables formations de Tottenham – Chelsea

Les indisponibles pour ce match sont différentes, également à cause du Covid. Pour Chelsea seront absents : Christensen, Chilwell, Baker, James, Loftus-Cheek, Thiago Silva, Werner. Pour Tottenham à la place, Romero, Scarlett, Sessegnon et Bergwijn.

Formation probable de Tottenham (5-3-2): Lloris, Royal, Sanchez, Dier, Davies, Sessegnon, Ndombele, Winks, Alli, Kane, Son. Entraîneur : Antonio Conté

Formation probable de Chelsea (3-4-2-1) : Mendy, Azpilicueta, Rudiger, Chalobah, Pulisic, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso, Mount, Hudson-Odoi, Lukaku. Entraîneur : Thomas Tuchel