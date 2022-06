Thuram, Vitinha, Majer… Luis Campos lance déjà son marché à nouvelles pépites pour le PSG !

Réputé pour être un véritable dénicheur de talents, Luis Campos va utiliser la méthode qui a fait des miracles à Monaco et Lille du côté du PSG. Le nouveau directeur sportif parisien dégote des pépites capables d’exploser au plus haut-niveau. Voici les premiers noms de sa short-list.

Quand Luis Campos prend les commandes d’un club, ce n’est pas pour bricoler. Le Portugais a une méthode bien particulière et il entend à chaque fois l’imposer dans le club qui lui fait confiance. C’est ainsi qu’à Monaco, puis à Lille, Campos a imposé sa griffe et révolutionné l’organisation des écuries où il est passé. Une méthode basée sur la quête de joueurs à fort potentiels, soit des profils d’avenir qui pourraient exploser dans les années à venir (Bernardo Silva, Fabinho, Osimhen, Ikoné ou encore Rafael Leao sont des trouvailles de Luis Campos), soit des garçons d’expérience et de devoir susceptibles de sublimer un collectif. C’est précisément ce qu’il va faire au PSG, où il vient de signer. La méthode Campos va se mettre en route. Et le technicien est déjà au travail pour trouver de nouveaux talents pour Paris…

La liste est prête !

Média Foot en parlait en exclusivité le 4 juin, Luis Campos apprécie fortement le profil de Khephren Thuram, le milieu de terrain de l’OGC Nice. Un garçon que connaît parfaitement Christophe Galtier, l’actuel entraîneur des Aiglons, qui pourrait devenir celui du PSG. Galtier fait partie de la short-list de Campos pour succéder à Mauricio Pochettino. Un avantage supplémentaire pour la piste Thuram. Mais ce n’est pas le seul talent de Ligue 1 sur lequel le PSG pourrait lorgner. Selon nos infos, Paris pourrait prochainement s’attaquer au dossier Lovro Majer ! Le petit phénomène du Stade Rennais est un profil qui colle parfaitement au nouveau PSG. Technique, agile, prometteur et créatif. Paris n’a pas ce registre dans son effectif. Julian Draxler aurait pu s’en approcher, mais l’Allemand va s’en aller, comme beaucoup d’autres avec lui (Kurzawa, Kehrer, Diallo, Herrera, Icardi).

🇫🇷 Kephren Thuram ouvre le score de la tête pour les Bleuets face à la Serbie. https://t.co/ZpBIFKMLI9 pic.twitter.com/Z2fp4662z0 — RMC Sport (@RMCsport) June 2, 2022

Si Rennes n’est pas vendeur, il faudra voir le positionnement du club si le PSG se positionne et décide d’attaquer…

Vitinha, le chouchou de Campos

A l’étranger, Luis Campos a un gros faible pour un garçon qui explose depuis un an au Portugal. Il est le joyau du FC Porto, un milieu de terrain promis à un très bel avenir : Vitinha. Avec une clause libératoire à 40 millions d’euros, le Portugais peut partir « assez facilement ». Aux côtés d’un Marco Verratti, il peut clairement exploser.

🔴 Vitinha 🇵🇹 a aujourd’hui repris les entraînements collectifs avec la sélection portugaise, après qu’il ait contracté la Covid-19. Il sera donc très probablement apte pour le match contre la Suisse, dimanche soir ! pic.twitter.com/0QYbvPCCQw — Crack FC Porto – 21/22 🏆🏆 (@CrackPorto) June 3, 2022

C’est aussi le cas d’un de ses compatriotes, bien connu de la Ligue 1, qu’apprécie beaucoup Luis Campos également. Le Lillois Renato Sanches, toujours un milieu de terrain. Le LOSC va le vendre cet été pour renflouer ses caisses. 30 millions d’euros sont attendus. Paris fait partie des clubs intéressés. Luis Campos est à l’origine de sa venue dans le Nord, il connaît parfaitement le joueur et ses représentants.

Porto qui récupère Sergio Oliveira, donc on peut leur prendre Vitinha.

La Roma qui perd Sergio Oliveira, donc on peut essayer de leur filer un des nullards du milieu. Toujours réfléchir en fonction du PSG. https://t.co/UMu8ZDRwjC — 🌑 (@MottaSZN) June 1, 2022

Une formalité si le PSG décide de se mettre sur lui.

Savic, le dossier d’Antero Henrique ?

Si Luis Campos travaille sur le marché des pépites, son futur acolyte au recrutement, un certain Antero Henrique, lui, s’active sur des plus gros poissons. Comme nous vous l’avons indiqué, c’est sur Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) que l’autre technicien portugais travaille. Ancienne piste du PSG, le Serbe est toujours sur les tablettes du club. Un dossier qui pourrait prendre de l’envergure si Paul Pogba venait à ne pas venir, notamment.