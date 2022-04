Terrible imbroglio autour de l’annonce de la mort du célèbre agent de joueur Mino Raiola

La nouvelle a fait le tour du monde ces dernières heures. Un temps annoncé mort, Mino Raiola, le 4ᵉ agent sportif le plus influent du monde, serait finalement vivant, bien que fatigué et mal en point.

Son état s’est dégradé ces derniers jours alors qu’il avait été hospitalisé au mois de janvier pour une maladie pulmonaire qu’il combat depuis 4 mois. Annoncé mort par la presse, lui et ses proches ont démenti l’information quelques heures plus tard. C’est la deuxième fois depuis le début de sa pathologie que des médias annoncent le décès de l’homme de 54 ans.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022