Tchouaméni au Réal pour une somme mirobolante, c’est presque fait !

Alors qu’il était un temps annoncé du côté de la capitale française, aux côtés de Mbappé et autres joueurs français, Aurélien Tchouaméni devrait très prochainement s’engager au Réal Madrid pour une grosse somme. Le club madrilène a décidé de réaliser un très gros mercato. Initiative de Pérez pour oublier le dossier Mbappé ?

Le Réal très actif en ce début de mercato

En effet, quelques jours après avoir remporté leur quatorzième Ligue des champions, le club de Florentino Pérez est en passe de réaliser un très joli coup.

Après avoir signé le défenseur allemand très convoité, Antonio Rüdiger, le Réal a ciblé de nombreux autres joueurs, dont le français Aurélien Tchouaméni. Cela peut être étonnant quand on entend le président dire :

”Nous n’avons pas besoin de stars françaises”.

Cette déclaration pouvait être compréhensible après la frustration due au cuisant échec du transfert de Kylian Mbappé. Mais quand on sait que l’actuel meilleur joueur du monde, et du club, est français, en la personne de Karim Benzema, on se doute qu’il ne pensait pas réellement ses paroles.

Aurélien Tchouaméni à un pas du Real Madrid

Le club n’a pas caché sa très grande ambition de ramener une quinzième Ligue des champions l’année prochaine, ce qui pourrait expliquer les nombreuses grosses arrivées qui devraient avoir lieu, cet été.

Avec les départs de Marcelo, Isco, et probablement celui de Gareth Bale, l’effectif a besoin de se renouveler et l’arrivée d’un jeune joueur, à l’image de Camavinga, pourrait être une excellente idée. Mbappé était le joueur idéal, mais le club va devoir se rabattre sur d’autres options.

Aurélien Tchouaméni tout proche de s’engager

Ce mardi, plusieurs médias sportifs se sont accordés pour annoncer que le jeune milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, avait trouvé un accord avec le Réal, pour un transfert XXL. L’AS Monaco demandait, initialement, la très grosse somme de 80 millions d’euros.

Le Réal Madrid, a, non seulement répondu favorablement à ce prix attendu par les Monégasques, mais l’a en plus surpassé. Le joueur devrait rejoindre Madrid pour 100 millions d’euros, avec 20 millions d’euros de bonus compris. Une somme exceptionnelle, qui peut même être jugée un peu trop élevée pour un joueur encore jeune, qui doit encore confirmer sur la durée, et au haut niveau.

Ce dernier était courtisé, notamment, par les Reds de Liverpool, et le PSG. Mais c’est bel et bien le récent vainqueur de la coupe aux grandes oreilles qui devrait accueillir le jeune monégasque de 22 ans.

Quelques détails restent cependant à régler, mais l’officialisation devrait avoir lieu dans les jours qui viennent, voire cette semaine, en plein rassemblement de l’Équipe de France. Ce serait une très belle revanche pour le club, que de rapatrier un Français convoité par le PSG, actuel club de Mbappé.

Aurélien Tchouaméni signera à distance son contrat avec le Real Madrid. Transfert conclu dans les prochaines heures. Montant : 100 M€ bonus compris.

Ainsi, ce n’est qu’une question de temps pour voir le jeune joueur formé à Bordeaux, rejoindre ses compatriotes, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, et Karim Benzema. Il ne devrait pas être titulaire directement avec Kroos, Casemiro, et Modric toujours présents, à moins de réaliser de grosses performances. Mais, pour ce prix-là, il serait difficile de l’imaginer comme simple remplaçant !