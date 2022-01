Supercoppa Italiana Inter – Juventus : Prédiction, cotes et pronostics

L’Inter et la Juventus s’affronteront mercredi 12 janvier à 21h00 à San Siro pour la finale de la Supercoupe d’Italie. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Inter vs Juventus.

Cotes et astuces pour les pronostics Inter – Juventus

Pronostic Inter – Juventus 1X2 : Inter @ 1.83 – Eurobet

C’est l’heure de la finale de la Supercoupe d’Italie, qui se jouera mercredi 12 janvier à 21h, à San Siro, après diverses polémiques sur le Covid en raison de la question de jouer ou non ce match. On le sait, la Supercoupe d’Italie voit l’équipe qui a remporté le championnat précédent, puis l’Inter, et le vainqueur de la Coupe d’Italie, la Juventus en 2020/2021, défier. Les deux équipes sortent d’un excellent moment de forme, notamment la Juventus qui depuis quelques jours recommence à gagner et à marquer des points en championnat. Ceci pourrez vous intéresser : Real Madrid vs Inter Milan : Pronostic, cotes et conseils pour votre paris. En fait, les bianconeri arrivent à ce match après un match spectaculaire joué contre Roma à l’Olimpico, où l’équipe d’Allegri était 3-1 derrière, un résultat qu’ils ont ensuite réussi à renverser en marquant 3 buts en 9 minutes, se terminant ainsi par une belle 3-4. L’Inter vient d’une victoire tout aussi forte contre une équipe difficile, la Lazio, qui grâce aux buts de Bastoni et Skriniar, a encore remporté 3 points qui portent les Nerazzurri à 49 points en championnat. Le pronostic va en faveur de l’équipe qui semble actuellement plus forte mais aussi en meilleure forme, qu’est l’Inter de Simone Inzaghi, un rendez-vous gagnant entre autres à une altitude non pas élevée, mais à 1,83 !

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,80 – Lottomatica

Cependant, il s’agit d’une finale de Superoppa où pas toujours beaucoup de buts sont marqués, mais nos experts en paris pensent que cela peut être un jeu plein de buts, ainsi que de tactiques, et donc le Over 2. Ceci pourrez vous intéresser : Udinese vs Crotone : Prédiction, cotes et conseils pour votre paris.5 coté à 1.80 est une excellente option à considérer.

Prédiction de but/pas de but : But @ 1,73 – Goldbet

Les deux équipes marqueront, nos experts en sont sûrs. Ceci pourrez vous intéresser : Gênes CFC – Atalanta : pronostics, cotes et conseils pour votre paris. La Juventus a récupéré et a également recommencé à marquer, c’est pourquoi la cote de Goal, l’une des plus jouées, est de 1,73 !

Les meilleures cotes pour le match Inter – Juventus

Les cotes 1X2 sur le pronostic Inter vs Juventus

Les cotes de ce match sont fournies par Bet365 :

Les cotes Double Chance sur le pronostic Inter vs Juventus

Les cotes pour ce match sont fournies par Sisal :

Le nombre de buts sur le pronostic Inter – Juventus

Les cotes pour ce match sont fournies par Eurobet :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Le dernier match joué par les deux équipes, le résultat Inter – Juventus

Le dernier match disputé entre l’Inter et la Juventus remonte au 24 octobre 2021 en Serie A, avec un nul 1-1 à l’Inter, à San Siro, en championnat.

Résultat Inter – Juventus : 1-1