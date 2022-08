Strasbourg corrige Liverpool (3-0) à Anfield !

Le RC Strasbourg et Julien Stéphan ont mis les bouchées double ce dimanche à Anfield en humiliant Liverpool (3-0). Un résultat excellent mais qui se justifie aussi par une formation décimée du côté des Reds.

Il y avait l’OM et l’OL, il y aura désormais le RC Strasbourg. En effet, les clubs français ne sont pas nombreux à s’être imposés sur la mythique pelouse de Anfield, il faut le faire. Les joueurs du Racing ont fait le plein de confiance face à Liverpool avant une saison de Ligue 1 qui s’annonce très longue et éprouvante. Les hommes de Julien Stéphan ont vite fait la course en tête en menant de trois buts après seulement 21 minutes sur des réalisations de Adrien Thomasson (x2) et Habib Diallo. Sur l’ensemble de la rencontre, les Alsaciens ont bien été secoués par des jeunes de Liverpool mords de faim et prêts à montrer de quoi ils sont capables devant Jurgen Klopp. En témoignent les statistiques bien à l’avantage des Reds avec une possession de 61% ou encore 15 frappes contre 7 pour Strasbourg. Matz Sels a permis à son équipe de garder sa cage inviolée. Prochain rendez-vous pour Strasbourg le weekend-end prochain à la Meinau face à l’AS Monaco dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1.

Une équipe de Liverpool très remaniée

Si Strasbourg a écrasé Liverpool, dernier finaliste de la Ligue des champions et deuxième de Premier League, on suppose que les superstars comme Mo Salah, Virgil van Dijk, Thiago Alcantara n’étaient pas présentes. Et effectivement, Jurgen Klopp n’a eu d’autre choix que de composer avec un groupe restreint de 16 joueurs très jeunes et seulement deux ou trois joueurs de l’équipe première comme Ibrahima Konaté, Joe Gomez et James Milner. La faute à une programmation particulière et deux matchs en deux jours. Ce samedi, Liverpool a remporté le Community Shield à Wembley face à Manchester City, (3-1). La grande majorité des joueurs sélectionnés par Jurgen Klopp n’avaient pas plus de 19 ans. Comme Strasbourg, Liverpool a joué son dernier match de présaison.