Simon Kjaer Épouse – Qui est Elina Gollert, la femme de Simon Kjaer ?

Elina Gollert est la belle épouse du footballeur professionnel danois, qui joue pour les géants de la Serie A Milan et capitaine de l’équipe nationale danoise, Simon Thorup Kjær. Dans l’article suivant, vous trouverez de nombreux faits intéressants sur Elina qui vous feront tomber amoureux d’elle.

Simon Kjaer est un footballeur qui a fait que les fans l’aiment encore plus, lorsqu’il a sauvé la vie de Christian Eriksen, lorsqu’il s’est effondré sur le terrain lors de l’Euro 2020. Simon a alors montré de grandes qualités de leader et beaucoup se sont demandé s’il était le même dans son vie privée. Eh bien, il l’est. Simon est un mari et un père formidable, mais dans cet article, nous aimerions attirer votre attention sur sa femme, alors suivez-le.

Qui est la femme de Simon Kjaer ?

Simon Kjaer est marié à la magnifique Elina Gollert Kjaer. Ils ont commencé à se fréquenter en 2013, après que Simon a divorcé de son ex-femme Camilla.

Simon et Elina sont sortis ensemble pendant de nombreuses années avant de finalement se marier lors d’une somptueuse cérémonie de mariage au Danemark. Simon Kjaer et Elina Gollert se sont mariés en juin 2017 et leur mariage a été suivi par leurs amis les plus proches et les membres de leur famille.

Qui est Elina Gollert ?

Elina Gollert est surtout connue pour être l’épouse du célèbre joueur danois Simon Kjaer. Elina est une personne très ouverte d’esprit et elle aime dire ce qu’elle pense.

Examinons maintenant de plus près la biographie d’Elina Gollert et apprenons de nombreux faits intéressants à son sujet.

Elina Gollert Bio

Elina Gollert est née le 23 septembre 1988, son âge est donc NaN. Selon sa date de naissance, le signe du zodiaque d’Elina est Balance, ce qui signifie qu’elle est une personne sociable, équilibrée et très artistique. Habituellement, les personnes nées sous le signe de la Balance sont très intelligentes et savent écouter, mais de temps en temps, elles peuvent être un peu trop indécises.

Elina Gollert est née à Stockholm, en Suède, ce qui signifie que sa nationalité est suédoise.

Famille Elina Gollert

Les parents d’Elina Gollert ont fait un travail incroyable pour bien élever leurs enfants et leur montrer qu’il est toujours utile de dire ce que l’on pense. Jason Gollert, le père d’Elina, est un architecte professionnel. La mère d’Elina, Johana Gollert, est professeur d’histoire.

Elina Gollert a un frère, un frère cadet.

Elina Gollert Éducation

Elina Gollert a obtenu son diplôme d’études secondaires dans sa ville natale en Suède et elle était l’une des meilleures de sa classe. Juste après avoir obtenu son diplôme, Elina s’est inscrite à l’université, où elle a étudié le design de mode. Elle a obtenu son diplôme avec succès et obtenu son baccalauréat.

Elina Gollert Carrière professionnelle

Le travail d’Elina Gollert en ce moment est celui de femme au foyer. Elle est sur le point de démarrer sa propre entreprise et elle a promis d’annoncer la grande nouvelle lorsque tout sera finalisé autour de sa marque. Elina est une personne qui connaît la responsabilité d’avoir un large public et elle utilise ses plateformes pour sensibiliser sur les questions importantes.

Elina est aussi une excellente cuisinière et elle croit que peu importe à quel point votre journée est mouvementée, vous devez toujours faire de votre mieux pour manger des repas sains et complets.

Valeur nette d’Elina Gollert

La valeur nette d’Elina Gollert est en cours d’examen pour le moment, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.

La valeur nette de Simon Kjaer, en revanche, est très importante. Il est rapporté que la valeur nette de Simon Kjaer est d’environ 25 millions de livres sterling. Le salaire annuel de Kjaer est d’environ 1,5 million de livres sterling et son salaire hebdomadaire est 30 000 £.

Elina Gollert Réseaux sociaux

Elina Gollert est très connue sur les réseaux sociaux et elle est très active sur Instagram. Eh bien, pour être plus exact, elle était active avant qu’elle et sa famille ne déménagent à Milan, en Italie, lorsque Kjaer a rejoint les Rossoneri. Elle a exprimé sa frustration à l’idée de déménager dans un autre pays, mais en tant que GAF, elle se rend compte qu’il n’y a pas d’autre moyen.

Elina adore télécharger de belles photos de ses fils et des clichés plus esthétiques. Vous pouvez consulter l’Instagram d’Elina Gollert ici, elle porte le surnom @gollert.kjaer.

Mesures du corps d’Elina Gollert

Elina Gollert n’est peut-être pas mannequin, mais c’est définitivement une femme exceptionnelle. La taille d’Elina est de 5 pieds et 9 pouces (175 cm) et son poids est d’environ 57 kg.

Les mensurations d’Elina sont de 36-28-36 pouces. La taille des pieds d’Elina est 9 (US). Sa taille de robe est 6 (US). D’après ce que nous avons vu, Elina n’a pas de tatouages, mais elle n’est pas contre le fait d’en avoir un.

Les enfants d’Elina Gollert et Simon Kjaer

Elina Gollert et Simon Kjaer ont deux enfants ensemble. Leurs enfants sont nés avant de se marier en 2017.

En 2013, Elina a donné naissance au premier fils de Simon Kjaer, Milas Kjaer. Deux ans plus tard, en 2015, elle a donné naissance à leur deuxième fils Viggo Kjaer.