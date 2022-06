Sampaoli se lance à la poursuite d’une pépite sud-américaine, 🚨 l’OM vibre déjà !🚨

in

Alors que le dossier Mohamed-Ali Cho (Angers) prend l’eau, l’OM travaille déjà sur une autre piste, bien plus excitante. Jorge Sampaoli souhaiterait attirer une ancienne pépite du foot argentin dans ses filets… Et les supporters marseillais valident fort !

Changement de cap pour l’OM !

Après avoir couru après le jeune et prometteur Mohamed-Ali Cho (18 ans, Angers), Pablo Longoria a fini par jeter l’éponge. Les demandes salariales du joueur sont visiblement délirantes et l’OM n’a pas envie de surpayer un joueur qui n’a pas encore une saison pleine de Ligue 1 dans les jambes. Talentueux, oui. Mais pas à n’importe quel prix… Selon toute vraisemblance, Mohamed-Ali Cho se dirige vers l’Espagne et la Real Sociedad, sans susciter les regrets des supporters marseillais. Leurs réactions sur les réseaux est unanime : inutile de surpayer un joueur de 18 ans ! Mais pas le temps de ressasser ce dossier qui semblait pourtant bien engagé, l’OM est déjà sur sa prochaine cible !

Sampaoli veut Correa

Ce n’est pas en France que l’OM a trouvé sa prochaine cible de l’été. C’est en… Italie !

Sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2025, Joaquin Correa se présente comme une opportunité du mercato estival. A 27 ans, il s’ouvre à de nouveaux horizons. Et l’OM se retrouve dans la liste des candidats à son transfert. C’est Jorge Sampaoli en personne qui en est à l’origine. Le technicien argentin a eu Joaquin Correa sous ses ordres au FC Séville (2016-2017). Les deux hommes se connaissent bien et Sampaoli aimerait de nouveau s’appuyer sur Correa du côté de l’OM cette fois.

La valorisation de joaquín Correa Recruté par l’inter pour un montant de 23.6 M€ (hors bonus) ↘️ Sa valorisation à baissé passant de 30 à 23 M€ sur Transfermarkt. ↗️ Sur le CIES le valorise entre 20 et 30 M€ Il perçoit un salaire brut de 380 K€. #MercatOM | #TeamOM pic.twitter.com/O5E62Cl4H3 — (@LaMinuteOM_) June 14, 2022

Un prêt plutôt qu’un transfert ?

Prêt à investir 12 millions d’euros sur Mohamed-Ali Cho, l’OM sera trop court pour le transfert de Joaquin Correa. L’Inter Milan a dépensé près de 25 millions d’euros pour le sortir de la Lazio Rome, il ne partira pas à moins que ce montant. Pour l’OM, c’est un peu cher. L’idée d’un prêt serait davantage plus en accord avec les finances du club, même si Frank McCourt prévoit d’investir pour le retour en Ligue des Champions. Les derniers prêts de l’OM se sont montrés gagnants, à l’image de William Saliba (Arsenal), révélation de Ligue 1 la saison dernière. L’OM pourrait donc s’offrir un attaquant de classe européenne à moindre coût. Et si la magie marseillaise prend, qui sait, peut-être que Correa voudra rester à la suite de son prêt…

L’OM aimerait récupérer Joaquin Correa

Cependant c’est un attaquant qui n’a jamais mis plus de 9 buts sur une saison. Pas sur que se soit le genre de joueur qui va flamber à l’OM#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/Gtb4CP9cix — ⚪Ⓜ️ (@Mattis_tl) June 14, 2022

Pour l’heure, le dossier n’est qu’au stade des discussions. L’OM est le club qui aurait montré le plus d’intérêt.

C’est un plus. Mais le mercato ne fait que commencer. Et si l’Inter Milan a signifié à son joueur qu’il pouvait partir, les Milanais resteront attentifs aux clubs les plus offrants, en privilégiant un transfert sec maintenant plutôt qu’un prêt.