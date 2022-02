Salernitana – Spezia : pronostics, cotes et astuces pour votre paris

Pour clôturer la 24e journée de Serie A, nous retrouvons le match du lundi 7 février entre Salernitana et Spezia. Compte tenu des résultats obtenus jusqu’à présent par les hôtes, la prédiction Salernitana – Spezia considère les invités comme les gagnants les plus probables, mais allons maintenant voir ensemble les détails des conseils de paris.

Salernitana – Spezia prédiction pour parier sur le match

Salernitana – Spezia: Prédiction 1×2: Spezia @ 2.50 – Eurobet

Dans les derniers jours de la Serie A, Spezia obtient des résultats presque exclusivement positifs, il suffit de penser que lors des cinq derniers matches, ils ont remporté quatre victoires, dont trois consécutives. Salernitana, en revanche, reste l’équipe qui a subi le plus de défaites en championnat, ainsi que celle qui a marqué le moins de buts. Ceci pourrez vous intéresser : Prédiction Dortmund vs Besiktas : formations probables et cotes. La cote sur une victoire de Spezia est de 2,50.

Prédiction – GG / NG – Résultat du but @ 1.65 – Goldbet

Les chances de but de Spezia sont élevées, cependant, avec 42 buts encaissés, on ne peut pas dire que la défense ligurienne soit irréprochable. Salernitana, qui a réussi à inscrire un but contre Naples lors de la dernière journée de Serie A, pourrait donc être en mesure d’inscrire un but. Sur le même sujet : US Sassuolo – Hellas Vérone : pronostics, cotes et conseils pour votre paris. Le résultat Goal est donné à 1,65 sur Goldbet.

Prédiction – Marquer le premier – Spezia @ 1.90 – Lottomatica

En plus d’être l’équipe qui a le moins marqué depuis le début de la saison, Salernitana compte également le plus grand nombre de buts encaissés, soit 53. A voir aussi : Brentford – Manchester City : Prédiction, formations probables et cotes. Ces chiffres augmentent les chances que l’équipe visiteuse marque le premier but du match.

Les actions Salernitana – Spezia

Chances sur le résultat final

Ci-dessous, nous avons inclus les cotes sur les trois résultats possibles pour les paris 1 × 2 :

Cotes de résultat exactes

Passons maintenant aux cotes sur les résultats exacts les plus probables :

Cotes de scoreur d’épices

Voici les cotes sur les buteurs possibles en faveur de Spezia :

Dernier résultat Salerne – Spezia

Salernitana, un invité de Spezia au match aller, avait été battu par les hôtes 2-1 malgré un bon départ en première mi-temps avec un but de Nwanko à la 39e minute. Spezia s’est rattrapé en seconde période avec Strelec quelques minutes après la mi-temps et, par la suite, Kovalenko a marqué le but de la victoire.

Résultat Spezia – Salernitana : 2-1

Buteurs : Nwanko, Strelec, Kovalenco