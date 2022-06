Sale nouvelle pour l’OM, deux clubs débarquent fort sur Jordan Veretout…

Courtisé par l’OM pour prendre la succession de Boubacar Kamara, Jordan Veretout est un garçon convoité. Et selon nos infos, deux nouveaux clubs viennent de prendre position. Deux dangers pour Pablo Longoria.

Jordan Veretout ne restera pas à l’AS Rome. Son entraîneur, José Mourinho, ne compte pas sur lui. Et comme le technicien portugais va rester la saison prochaine, malgré un intérêt du PSG, le Français peut plier bagage. Un bon de sortie qu’il compte bien utiliser, lui qui rêve secrètement d’accrocher le groupe France à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Le défi est immense, mais Jordan Veretout veut tenter sa chance. Pour cela, il a besoin d’un club où il aura une place centrale, de la visibilité et une Coupe d’Europe pour se mettre en évidence. C’est avec tous ces arguments que l’OM a pris position dans le dossier. Pablo Longoria a déjà ouvert des discussions avec les dirigeants romains. Si les deux clubs n’ont pas encore trouvé d’accord, ils n’en sont pas loin. Pour 10 à 15 millions d’euros, le deal pourrait se conclure. Problème : l’OM n’est pas seul à vouloir signer Jordan Veretout…

Les Milans sont là !

Selon nos infos, Jordan Veretout garde une excellente cote en Italie. Époustouflant avec la Fiorentina, il a réussi de belles saisons avec la Roma. Sans l’arrivée de José Mourinho, il serait encore l’un des meilleurs à son poste dans le championnat italien. C’est en ce sens que le Milan AC et l’Inter Milan sont arrivés dans le dossier. Les Milanais convoitent le même homme et semblent prêts à en découdre pour obtenir gain de cause. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour l’OM qui voit des concurrents plus que dangereux. Mais également la possibilité de voir les prix monter… Face à ces écuries qui s’arrachent le Français de 29 ans, la Roma va pouvoir faire jouer le jeu des enchères pour en tirer un maximum.

L’OL aussi ?

Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, on apprend également que l’Olympique Lyonnais serait également intéressé par Jordan Veretout. Mais visiblement, l’ancien nantais ne serait qu’un nom sur la short-list lyonnaise. Les profils de Corentin Tolisso (Bayern Munich) ou même Maxime Gonalons (Grenade) seraient davantage étudiés. Mais pour éviter de se faire dépasser, l’OM n’a pas le choix. Il faut agit et faire vite. Pablo Longoria doit cesser les discussions et mener une offensive efficace. Le risque de voir le Milan AC ou l’Inter Milan dégainer est réel.