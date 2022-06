Salaire, primes, bonus… Mbappé va toucher le plus gros jackpot de tous les temps au PSG

Le salaire de Kylian Mbappé va prochainement devenir le joueur le mieux payé de la planète foot. Reste à savoir si ce sera au PSG ou au Real Madrid. Mais peu importe le club, le Français va réussir un exploit financier à seulement 23 ans…

Depuis le début de sa carrière professionnelle, Kylian Mbappéne fait rien comme les autres.

Tandis que les adolescents de 17 ans préparent le bac, lui découvre les premières soirées de Ligue des Champions et sort déjà des masterclass contre Manchester City, avec Monaco. Avant même ses 20 ans, quand certains découvrent la fac ou leur premier job, lui soulève une Coupe du Monde, la première d’une carrière qui démarre sur des chapeaux de roue, comme David Trezeguet et surtout Thierry Henry avant lui.

A désormais 23 ans, Kylian Mbappé ne change pas la formule et continue de casser tous les codes de précocité.

D’ici à quelques semaines, il va devenir le footballeur le mieux payé de tous les temps. Et de très loin…

Libre de tout contrat, Mbappé va faire un malheur

A ses pieds, deux clubs se disputent sa signature.

Car Kylian Mbappé se retrouve dans une situation idéale pour un jeune de son talent. Fin juin, il sera en fin de contrat avec le PSG. Un bail qui a démarré à l’été 2017 et qu’il n’a pas prolongé. Paris tente le tout pour le tout et cherche à le convaincre de rester.

Pour cela, Doha sort le grand jeu. Un salaire kylian mbappé de 50 millions d’euros par saison, net d’impôts bien sûr. Assorti d’une prime à la signature, de 100 à 150 millions d’euros selon les sources.

Si le Real Madrid est en dessous de ces chiffres, les Merengue n’en seront pas très loin. Au PSG ou à Madrid, Kylian Mbappé sera, quoi qu’il arrive, le joueur le mieux payé de la planète. Loin devant les Messi, Neymar ou encore Cristiano Ronaldo.

Première manche victorieuse.

Un contrôle total sur son image

En plus de toucher le jackpot complet, Kylian Mbappé va s’offrir un luxe que très peu de joueurs ont. Celui de choisir ses partenaires commerciaux et autres contrats de sponsoring. C’est une demande de la star, qui s’est récemment fait remarquer pour son refus de participer à une opération commerciale de l’équipe de France. Le Parisien n’a pas voulu associer son image à une marque de la grande distribution qu’il considère en dehors des valeurs qu’il veut défendre (Kylian Mbappé lutte contre l’obésité et la mal bouffe chez les jeunes, il refuse de défendre les causes des fastfoods et autres boissons sucrées, pour ne pas citer de marque…).

En équipe de France désormais, et en club à partir de la saison prochaine, Kylian Mbappé aura le contrôle total de son image. Le privilège d’un roi que Paris ou Madrid souhaite couronner par-dessus tout.

On s’attendait à ce que l’international français de 23 ans quitte les champions de Ligue 1 pour le Real à la fin de la saison, à l’expiration de son contrat existant le 30 juin.

Mbappe a été présenté sur le terrain avant le match de Ligue 1 du PSG à domicile contre Metz – dans lequel il a réussi un triplé – et a déclaré : « Je voudrais annoncer que j’ai choisi de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain, et bien sûr je suis ravi.

« Je suis convaincu qu’ici je peux continuer à grandir dans un club qui offre tout ce qu’il faut pour performer au plus haut niveau.