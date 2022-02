Rome – Gênes : pronostics et cotes pour vos paris

Pronostics, cotes et paris Roma vs Gênes

Rome – Gênes : Prédiction 1×2 : Rome @ 1.35 – Lottomatica

La Roma a pris la sixième place de la Serie A grâce à deux victoires consécutives au cours des deux dernières journées, tandis que Gênes reste à l’avant-dernière place en tant qu’équipe qui a remporté moins de victoires dans tout le championnat. Sur le même sujet : Juventus – Cagliari : pronostics, cotes et astuces. Grâce également à la victoire 0-2 des Giallorossi au match aller, un résultat en faveur de la Roma est l’issue la plus probable.

Pronostic – Marquer en premier – Roma @ 1.31 – Goldbet

Avec Abraham en forme après le doublé inscrit à Empoli lors de la dernière journée de Serie A, il est fort probable que la Roma inscrira le premier but du match de samedi. Ceci pourrez vous intéresser : Lyon OL – RC Lens : pronostic et formations probables. On se souvient aussi que Gênes a inscrit 20 buts au total, alors que la Roma en compte le double.

Prédiction – Total de buts Rome – Plus de 1,5 @ 1,35 – Eurobet

L’attaque de la Roma lors de trois des quatre derniers matchs a toujours marqué plus d’un but et contre Gênes, une équipe qui compte 45 buts encaissés au total, ils ont de bonnes chances de marquer au moins deux autres buts. Ceci pourrez vous intéresser : SS Lazio vs Udinese : Pronostic, cotes et conseils pour votre paris paris.

La cote Rome – Gênes

Chances sur le résultat 1 × 2

Les cotes pour les paris 1 × 2 du match Rome – Gênes proposés par Lottomatica sont les suivantes :

Cotes Goal / NoGoal

Voyons les cotes GG/NG sur la prochaine rencontre :

Marqueurs de cotes

Voici les marqueurs les plus probables et leurs cotes :

Tous les quotas utilisés ici peuvent subir des variations ou des modifications dans le temps.

Dernier résultat Rome – Gênes

Lors du dernier match de Serie A entre Rome et Gênes, les Giallorossi, qui ont joué à l’extérieur, grâce à un doublé marqué par Afena-Gyan à la fin. Gênes n’avait pas réussi à marquer.

Résultat Gênes – Rome : 0-2