Réunion à Doha, Zidane sur le point de dire oui au PSG ?

Le PSG a remis le couvert dans le dossier Zidane. La confirmation est tombée à la suite de l’annonce d’une réunion exceptionnelle du côté de Doha. Objectif : Convaincre l’entraîneur français de s’asseoir sur le banc parisien. Et la réponse serait imminente.

Média Foot ne s’y est pas trompé. Ce mardi 7 juin, nous avons écrit : « Zidane au PSG, ça devient très chaud ». En précisant que les dirigeants qataris n’avaient absolument pas abandonné l’idée de faire venir Zizou sur le banc parisien et que contrairement à ce que des médias comme Téléfoot ont indiqué, le dossier n’est pas terminé. Des discussions se poursuivent et suite à nos révélations, les confirmations arrivent. Mundo Deportivo indique en effet que Zinedine Zidane est à Doha. La raison de son déplacement est « culturelle » puisqu’il répond à l’invitation d’une inauguration dans la perspective du Mondial 2022. La statue de son coup de tête sut Materazzi lors de la finale du Mondial 2006 a été rachetée par le Qatar, qui souhaite l’exposer. Zizou sera sur place pour l’inauguration. Un déplacement qui ne serait pas anodin…

Offensive finale !

En effet, le PSG va ouvertement profiter de ce déplacement de Zinedine Zidane à Doha pour tenter le tout pour le tout. Paris est déterminé à le convaincre de signer, les Qataris sont donc en ordre de marche. C’est donc en ce moment même que tout se joue… Et le verdict est imminent puisque Zidane doit donner une réponse rapide. Paris veut boucler ce dossier pour pouvoir organiser la suite et notamment le départ de Mauricio Pochettino. Idéalement, la semaine prochaine, tout doit être réglé. Après l’arrivée de Luis Campos, qui a signé son contrat vendredi dernier, place au coach. Et le recrutement pourra débuter.

« Ils tenteront Zidane »

Outre Mundo Deportivo, c’est RMC, par la voix de son journaliste vedette Daniel Riolo, qui confirme nos éléments dans le dossier Zidane / PSG : « Je le redis. Jusqu’au bout du possible, ils tenteront Zidane. Ça n’est pas mort, ça discute et il y a encore des réunions. Jusqu’au bout, ils tenteront. Tant qu’il n’y aura pas un entraîneur nommé officiellement, je continuerai de croire qu’ils vont y arriver. Je suis moins sûr qu’il y a quelques semaines, mais ça discute. Il y a des freins aussi, auxquels il fallait penser ». Ces freins, Doha tente de le faire sauter un à un. Comme pour Kylian Mbappé, les Qataris répondront au moindre des désirs du technicien français. Les deux hommes sont appelés à être la base du nouveau projet. Tout ce que Zidane demandera, il l’obtiendra. Reste à savoir si le Marseillais osera Paris. Et sous quelles conditions.

Galtier en plan B

Ce n’est plus qu’une affaire de quelques jours. Il faut encore attendre. Mais Paris a déjà travaillé sur une alternative en cas de refus définitif de Zidane. Un plan B nommé Christophe Galtier, prêt à quitter l’OGC Nice pour venir se mesurer au défi parisien. Le dossier est bien avancé mais reste encore en retrait dans l’esprit des dirigeants. Devant Sergio Conceiçao, Ruben Amorim ou encore Thiago Motta, le Français est en très bonne place. Il faudra tout de même négocier avec Nice pour partir. Mais visiblement, pas de souci côté niçois. Les Aiglons discuteraient déjà avec Lucien Favre pour un retour. Signe que Galtier n’est plus vraiment concerné par le futur de l’OGC…