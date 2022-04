Résultats Euromillions : tirage FDJ du Lundi 11 Octobre 2021

Le résultat du loto du lundi 11 octobre 2021

La Française des jeux a encore fait beaucoup d’heureux dans le rang de ses consommateurs ce lundi. Pas moins de 7 millions d’euros étaient en jeu ce lundi. Une cagnotte qui peut changer la vie des heureux gagnants.

Les résultats d’hier lundi 11 octobre

FDJ (Française des jeux) avait mis en jeu hier une cagnotte de 7 millions, comme en mars dernier quand un Savoyard avait réussi à gagner le gros lot. Cette fois ci les résultats se présentent comme suit :

26 – 7 – 1 – 9 – 28 et le numéro chance : 3 (non remporté)

Second tirage : 42 – 44 – 3 – 13 – 39

Joker+® : 4 830 288

10 codes gagnants à 20 000€ : A 3579 1106 – B 2217 3446 – D 1141 5322 – D 1420 7123 – F 4725 0915 – F 7602 9338 – H 2478 2119 – I 2178 3264 – O 4359 7762 – W 1363 5137

Ce qu’il fallait faire pour gagner les 7 millions

La première des choses à faire pour jouer au loto est d’aller chez un buraliste. Avec une somme de 2,2 euros, vous pourrez y acheter une grille sur laquelle vous devez cocher les 6 numéros. Parmi ces 6 numéros, il y a les 5 premiers qu’il faut choisir entre les chiffres compris entre 1 et 49 et le dernier des 6 numéros devra être choisi entre 1 et 10. Il faudra vraiment prendre son temps et écouter son cœur. La première condition pour jouer au loto est d’être majeure, aussi vous pouvez y jouer en allant sur internet.

En septembre, un Français avait réussi à remporter la somme de 26 millions d’euros. Ce mercredi 13 octobre, le gagnant encaissera la somme de 8 millions d’euros.

Tout savoir sur l’EuroMillions ?

EuroMillions est un jeu de loterie dans lequel les joueurs des pays européens participants s’amusent à gagner d’énormes jackpots qui changent la vie. Vous choisissez cinq numéros de 1 à 50 et deux numéros Lucky Star de 1 à 12. En outre, les joueurs irlandais d’EuroMillions sont automatiquement inscrits à la tombola Ireland Only pour avoir une chance de gagner 5 000 € supplémentaires !

Quels sont les pays participant à l’EuroMillions ?

L’EuroMillions est joué dans neuf pays, à savoir l’Irlande, l’Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg, le Portugal, l’Espagne, la Suisse (Los), la Suisse (Romande) et le Royaume-Uni.

Combien coûte un ticket EuroMillions ?

Le jeu minimum pour EuroMilions est d’une ligne par tirage, ce qui coûte 2,50 €.

Quel est le jackpot de l’EuroMillions ?

Le jackpot minimum est de 17 millions d’euros et il augmente si le jackpot n’est pas remporté.

Le tirage EuroMillions Megadraw a lieu quelques fois par an et garantit un jackpot d’au moins 100 millions d’euros.

Quel est le plafond actuel du jackpot EuroMillions ?

Le plafond actuel est de 220 millions d’euros après que le deuxième jackpot de 210 millions d’euros ait été remporté en Suisse le vendredi 26 février 2021. Ce montant peut être porté à un maximum de 250 millions d’euros par tranches de 10 millions d’euros une fois le plafond actuel atteint et remporté.

À quelle heure a lieu le tirage de l’EuroMillions ?

Les tirages ont lieu tous les mardis et vendredis à 19h45 et les résultats peuvent être consultés sur notre page de résultats après 21h25 le soir du tirage.

Les ventes ferment à 19h30 les jours de tirage. Les ventes rouvrent le lendemain matin à 7 heures.