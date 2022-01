Résultat Euromillions : tirage FDJ et résultat du 19 octobre 2021

in

Le verdict d’Euro millions de ce mardi est connu. Les nouvelles ne sont plutôt pas bonnes pour les amateurs du jeu qui ne cesse de faire de nouveaux millionnaires. Il faut tout de même noter que la cagnotte passe désormais à 30 millions de FCFA.

La cagnotte mise en jeu le mardi 19 octobre 2021

Le vendredi passé, il a été remporté la plus grosse cagnotte de l’histoire de l’EuroMillions qui est de 220 millions d’euros par un joueur qui était en France. Ce dernier a eu la chance de parier sur les numéros 21, 26, 31, 34, 49, mais également, sur les numéros étoile 2 et 5. Après ce gain, les compteurs ont été remis à zéro. Et pour ce mardi 19 octobre 2021, la cagnotte mise en jeu est de 17 millions d’euros. Une somme qui est la cagnotte minimale que l’Euro Millions peut proposer.

Les numéros tirés

Il faut noter que EuroMillions est un jeu de tirage, effectué en synchronisation avec des loteries de certains pays européens notamment la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, l’Irlande, l’Autriche, la Suisse et le Luxembourg. Un jeu dont la crédibilité ne fait plus l’objet d’aucun doute.

Les tirages sont effectués chaque mardi et chaque vendredi. Et chaque jour, il est tiré au sort 5 numéros dans un lot de boules numérotées de 1 à 50. Ensuite, deux étoiles sont tirées au sort également dans un lot de boules numérotées de 1 à 12. Le principe consiste à ce que les joueurs prédisent la combinaison gagnante du jour.

Pour ce jour, pour gagner il faut parier sur les numéros 4, 20, 36 ; 40, 41, et les numéros étoile 1 et 6. Mais malheureusement, il n’y a pas eu de gagnant et la cagnotte passe à 30 millions le vendredi.