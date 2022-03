Rennes – Lyon (OL) : Pronostic, formations probables et conseils pour votre paris

Rennes et Lyon s’affronteront dimanche 7 novembre à 20h45, dans un match valable pour la 13e journée de Ligue 1. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Rennes – Lyon.

Cotes et Astuces pour la Prédiction Rennes – Lyon

Rennes – Lyon Prédiction 1X2 : Nul @ 3.55 – Eurobet

Un autre défi très intéressant de la Ligue 1, c’est celui entre le 5e et le 6e au classement, à égalité, Rennes et Lyon. Rennes est dans un moment de grâce, grâce à ses 13 points gagnés sur 15 disponibles, sur les 5 derniers matchs, des chiffres similaires à ceux de Lyon et sur les 5 derniers matchs ils n’ont perdu qu’une fois, 3-2 contre Nice, mais ont remporté les 4 autres matchs entre la ligue et les coupes, entre autres ils ont marqué de nombreux buts, 15 buts en 5 matchs. Passons au pronostic, étant donné que 2 équipes très en forme et aussi techniquement solides en ce moment s’affrontent, on s’attend à un match nul, pas de conquête des 3 points donc pour les 2 équipes. Lire aussi : Reims (SR) – Monaco (AS) : Pronostic et formations probables. Tirage au sort, coté à 3.55 sur Eurobet, de très bonnes cotes et recommandé à tous les parieurs !

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,62 – Lottomatica

Chances de plus à 1,62. Quota, c’est clairement ce que nous recommandons et prévoyons, pour un match qui verra sûrement beaucoup de buts. Les attentes pour ce match sont élevées, et peut-être qu’après le PSG, les équipes les plus en forme du championnat donneront certainement des étincelles. Lire aussi : L.R Vicence – Bénévent : Prédiction, formations probables. Part offerte par Lottomatica. Pariez avec prudence.

Prédiction de but/pas de but : But @ 1,50 – Goldbet

Même les cotes du Goal, très probables, sont en moyenne faibles, exactement à 1,50 en ce moment sur Goldbet. Sur le même sujet : Pronostic foot Angleterre Hongrie : meilleures côtes, analyse et prono gratuit Angleterre Hongrie. Pour 2 équipes avec une moyenne de buts aussi élevée, et qui marquent presque 2 buts par match, c’est le minimum, en espérant que Rennes et Lyon ne décevront pas les espoirs des supporters et pas seulement des parieurs !

A voir aussi : Naples SSC – Atalanta : pronostic, cotes et astuces Deux des équipes les plus fortes de Serie A cette saison prendront…

Les cotes du match Rennes – Lyon

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Ceci pourrez vous intéresser : Lille (LOSC) – Nantes : Pronostic, compositions probables et conseils pour vos paris Lille et Nantes s’affronteront le samedi 27 novembre à 17h00, dans un…

Les formations probables de Rennes – Lyon

En parlant de joueurs indisponibles, de blessures qualifiées, beaucoup seront absents pour ce match. Dans les rangs rennais, ne voyez pas ce match joué par Doku, Gelin, Martin, qui en plus d’être blessé est également disqualifié, et pour les joueuses de Lyon 5, dont Reine Adélaïde, Pollersback, Pintor, Dembelé et Kadewere, également disqualifiées il . Ci-dessous nous proposons les formations probables :

Formation rennaise probable (4-4-2) : Salin, Assignon, Badé, Aguerd, Truffert, Bourigeaud, Majer, Santamaria, Sulemana, Guirassy, ​​Terrier. Entraîneur : Bruno Genesio.

Formation lyonnaise probable (4-2-3-1) : Lopes, Diomandé, Silva, Denayer, Henrique, Caqueret, Mendès, Cherki, Shaqiri, Aouar, Slimani. Entraîneur : Pavel Vrba.